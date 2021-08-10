Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor! 5 ülkeden ortak adım

Orta Asya ülkeleri, Afganistan'daki son durumu ve bölgeyi ilgilendiren diğer meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanları, 6 Ağustos'ta Hazar Denizi kıyısındaki bir bölgede buluştu.

2018 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ortak toplantı olan görüşmede, bölgedeki koronavirüs salgınının yanı sıra, Afganistan'daki son durum ve Taliban ilerleyişi ele alındı.

Görüşmede, ülkeler ortak bir viroloji ve epidemiyoloji merkezi açılması fikri üzerinde de mutabık kaldı.

Orta Asya liderleri, Afganistan'da en yakın zamanda bir anlaşmaya varılması ve istikrarın tesis edilmesi gerektiğini de vurguladı. Bölgede barışa yönelik her türlü desteğin verileceği kaydedildi.

Ancak Afganistan sınırındaki ülkelerin, ülke konusundaki farklı yaklaşımları dikkat çekiyor. Özbekistan ve Türkmenistan Taliban ile de temaslarda bulunurken, Tacikistan bundan kaçınıyor. Aynı zamanda bu ülkeler, genel olarak Afganistan meselesine çok fazla dahil olmaktan da kaçınıyor.

Afganistan'da çatışmalar şiddetlendikçe Orta Asya ülkelerinin tutumunun da farklılık gösterebileceği düşünülüyor.

Ülkedeki çatışma ortamı Türkiye'yi de etkilemiş durumda. Son dönemde İran üzerinden Türkiye'ye büyük bir düzensiz göç akını başladı. Sınır hattından çok sayıda Afgan Türkiye'ye geçiş yapıyor.

Kaynak: Mepa News