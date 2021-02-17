Türkiye'yi çok fena vurdu! ABD'de de onlarca ölü var

Sibirya'dan Avrupa'ya inen ve Akdeniz kıyılarına kadar ulaşan kar yağışı ve tipi, Antalya ve Kaş'a kar yağışı getirdi. Yunanistan gibi bazı ülkelerde hayat felç olurken, elektrik, su ve telefonlar kesildi; kutup soğuğu Akdeniz'in ortasındaki Girit Adası'nda bile can aldı.

Akdeniz kıyısındaki Antalya'da yıllar sonra ilk kez kar yağdı, şehir sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı. Kaş ve Finike'nin bazı kesimleri beyaza büründü, yollarda kar görenler araçlarını durdurup yağışı seyretti.

Yunanistan'da ise tıpkı Türkiye gibi kuzeyden ülkeye giriş yapan soğuk hava dalgası en güneydeki Girit'e kadar indi, orta kesimlerde "acil durum" ilan edildi ve koronavirüs aşı kampanyası askıya alındı.

Kuzey Makedonya sınırındaki Florina'da hava sıcaklığı eksi 19.4 dereceye kadar indi, yerel medyada "Medea" adı verilen hava akımı Yunanistan'ın kuzeyinin buz tutmasına yol açtı.

Başkent Atina'da Pazartesi gündüz başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı, şehir sakinleri Salı günü sabah uyandıklarında bembeyaz bir örtüyle karşılaştı.

Uluslararası haber ajansı Reuters Atina'nın simgesi Akropolis'in kar altındaki fotoğraflarını dünyaya servis ederken, Kathimerini Çarşamba günü daha çok kar beklendiğini bildiriyor.

Kathimerini ayrıca soğuk hava sisteminin Ege Denizi'ndeki adalara 24 saat boyunca kar getireceğini ve yağışın şiddetini artıracağını da aktarıyor.

Kar yağışı ve tipi Yunanistan'da on binlerce ev ve işyerinin elektriksiz kalmasına yol açtı, yerel medya başkent Atina'nın da içerisinde bulunduğu Attica bölgesiyle Evia'da elektriklerin kesildiğini yazdı.

Ordu birlikleri sahaya sürüldü

Attica bölgesinde yetkililer "acil durum" ilan etmek zorunda kaldı, bölgede yaşayan yüz binlerce insan elektriksiz ve susuz kaldı. Telefon hatları da beklendiği gibi kesildi.

Atina'nın da içinde olduğu Attica'da yaklaşık üç milyon insanın yaşadığını aktaran Kathimerini, ulaşım hatlarının durduğunu ve bölgede hava sıcaklığının eksi 14 kadar indiğini bildirdi.

Arama kurtarma ekipleri yetersiz kaldı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis birçok bölgede ordu birliklerini sahaya sürdü. Yunanistan'da yolların kapanmasına kar yağışının yanı sıra fırtına ve tipiyle devrilen ağaçlar da yol açtı, yerel medya 800'ü aşkın ağacın devrildiğini sayfalarına taşıdı.

Kutup soğukları ve tipi Yunanistan'da can kayıplarına yol açtı. Eğriboz Adası'nda evinde mahsur kalan 80 yaşındaki erkeği kurtarmak isteyen ekipler, eve ancak bir gün sonra ulaşabildi ve kurbanın cesediyle karşılaştı.

Yine Eğriboz'da başka bir erkeğin daha cesedine ulaşılırken, Akdeniz'in ortasındaki Girit Adası'nda ise 56 yaşındaki bir çoban koyunlarını beslemek için gittiği ağılda tipiye yakalandı, ekipler çobanın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunan medyası bazı noktaların neredeyse iki gündür elektrik alamadığını, çobanın yaşamını yitirdiği Girit Adası'ndaki Laşit Platosu'nun da karanlığa gömüldüğünü bildiriyor.

Amerika'da 21 kişi öldü

ABD'de, Kanada sınırından Meksika'ya kadar ülkenin iç ve güney kesimlerinde 170 milyon kişiyi etkileyen kar, buz, yağmur ve dondurucu soğuklar nedeniyle can kayıplarıyla birlikte endişe verici düzeyde elektrik ve ısıtma sorunu yaşanıyor.

Ülkenin ikinci en büyük eyaleti Teksas ile Louisiana, Kentucky ve Missouri eyaletlerinde en az 21 kişi hayatını kaybetti.

​Ülkede eksi 18 derece ile son 30 yılın en soğuk günlerini yaşayan Teksas'ta milyonlarca kişi de elektrik kesintileri ve bundan kaynaklanan ısınma sorunuyla boğuşuyor. Reuters ajansına göre mevcut durumda, 1.4 milyonu en büyük kent olan Houston'da olmak üzere 4 milyondan fazla tüketiciye elektrik sağlanamıyor. Dallas kentinde ise evlerin dörtte biri karanlığa gömülmüş vaziyette.

Hafta sonuna kadar düzelmesi beklenmeyen hava şartları yüzünden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama planı da kötü etkilendi.

Başkan Joe Biden durumdan etkilenen eyaletlere federal yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Meteoroloji uyarılarına rağmen tedbir alınmaması eleştirilirken enerji altyapısında çokça tartışılan büyük eksikliklerden dolayı elektrik sorununun hava şartları düzelse dahi sürebileceğine dikkat çekildi.

Teksas'ın yanı sıra Minnesota'da eksi 39, Kansas'ta eksi 34 ve Güney Dakota'ta eksi 26 derece ile eyaletlerde son yıllardaki en düşük sıcaklığın kaydedildi.