Türkiye'yi bu zorbalık mı yönetecek? Alkollü CHP'li Başkan Sibel Can konserini birbirine kattı
Türkiye'yi yönetmeye talip CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak alkollü olduğu belirtilen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can konserinde ortalığı birbirine kattı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan kendisine izin verilmeyince ortalığı karıştırdı. Alkollü olduğu belirtilen CHP'li Arslan seyircilerin protestosunun ardından konser alanından ayrıldı.
Sibel Can, Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda sahne aldı. Konser devam ederken alkollü olduğu belirtilen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can'a çiçek yolladı.
Sahneye çıkması engellenince konseri karıştırdı
Ünlü şarkıcı bu isteği geri çevirince bu sefer sahneye yanına gitmek istediğini söyleyince, özel güvenlik görevlileri ve jandarma personeli izin vermedi.
Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından sahne önünde arbede yaşandı.
Seyirciler CHP'li Başkan'ı protesto etti
Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de araya girmesiyle gerginlik tırmandı.
Seyirciler Başkan Arslan'ı protesto ederken şişeler havada uçuştu. Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti.
Korumasının Sibel Can'ın odasında silah çektiği iddiası
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın korumasının çıkan olaylar sonrası konseri yarım bırakarak, kulise geçen Sibel Can'ın odasına girip silah çektiği iddia edildi.