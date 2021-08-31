"Türkiye'yi bölgede önemli bir barış ve istikrar unsuru olarak görüyoruz"

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, ülkesinin, Türkiye'yi bölgede önemli bir barış unsuru olarak gördüğünü ifade etti. Ülkedeki Türk yatırımlarının da arttığını vurgulayan Selakovic, 'Başka yatırımcıların cazip bulmadığı bölgelerde şirket açıp istihdam sağlayan Türk yatırımcılara müteşekkiriz.' şeklinde konuştu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Belgrad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Selakovic, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

İkili ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu söyleyen Selakovic, "İlişkilerin bu seviyede seyretmesini, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere borçluyuz." dedi.

Sırbistan'ın, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmekten yana olduğunun altını çizen Selakovic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bu noktada önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Selakovic, yarın Çavuşoğlu ile birlikte Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Yeni Pazar şehrini ziyaret ederek Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştireceklerini anımsatarak, "Yeni Pazar'da açılan Başkonsolosluk da iki ülke arasındaki güven seviyesinin kanıtlarından biridir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişmekte olduğunu hatırlatan Selakovic, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda 5 kat arttığını ifade etti.

Ülkedeki Türk yatırımlarının da arttığını vurgulayan Selakovic, "Başka yatırımcıların cazip bulmadığı bölgelerde şirket açıp istihdam sağlayan Türk yatırımcılara müteşekkiriz." şeklinde konuştu.

Sırp bakan, görüşmede bölgesel meselelerin de ele alındığını belirterek, "Sırbistan, Türkiye'yi bölgede önemli bir barış ve istikrar unsuru olarak görüyor. İş birliği ve karşılıklı yardımlaşmamızı gelecek dönemde de sürdüreceğiz. Her iki tarafın da ancak bu şekilde çıkar sağlayacağına ve dostluk ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Selakovic, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından 2015 yılındaki gibi bir göç krizinin yaşanması durumunda, göçmenlerin son durağı olmayan Sırbistan'ın, üzerine düşeni yapacağını sözlerine ekledi.