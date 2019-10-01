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Türkiye'yi bölen skandal harita! Netflix ülkemizi hedef almaya devam ediyor

Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası olduğu görülüyor. Skandal sosyal medyada da tepki çekti.

01 Ekim 2019 Salı 01:38
Türkiye'yi bölen skandal harita! Netflix ülkemizi hedef almaya devam ediyor

Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY adlı dizisinin 4. bölümünde yer alan bir sahne, büyük tepki çekti.

Söz konusu bölümde duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası kullanıldı.

Öte yandan yine Netflix'te yayınlanan '13 Commandments' adlı dizinin ilk bölümünde de, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler 'barbar' ve 'katil' olarak gösterilmişti.

Sosyal medyada tepki çekti

Netflix'in dizisinde bölünmüş Türkiye haritasının yayınlanması Twitter kullanıcılarının da tepkisini çekti. Çok sayıda kullanıcı görüntüye isyan etti.

Dizi Mossad casusunu konu alıyor

Netflix tarafından dizinin tanıtımı hakkında "1960'larda memurken gizli ajana dönüşen Eli Cohen, yıllar sürecek tehlikeli bir görevde Mossad için casusluk yapmak üzere gizli bir kimlikle Suriye'ye sızar." ifadeleri kullanıldı.

 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 01:38
  1. Türkiye haritası
  2. MOSSAD
  3. The SPY
  4. Netflix

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