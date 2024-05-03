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Yaşam Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! O fay hatları nedeniyle 7,1 büyüklüğünde deprem olabilir! İşte şok tahmin
Yaşam

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! O fay hatları nedeniyle 7,1 büyüklüğünde deprem olabilir! İşte şok tahmin

Yeniakit Publisher
2024-05-03 23:24:00 - 2024-05-04 00:01:02
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! O fay hatları nedeniyle 7,1 büyüklüğünde deprem olabilir! İşte şok tahmin

Uzmanlar tahminlerini duyurdu: Türkiye’nin farklı noktalarında bulunan fay hatlarının kesiştikleri takdirde 7.1 büyüklüğünde etkiyle deprem üretebileceği konusunda uyardı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, korkutan deprem açıklamasını yaptı. Tuzla'da bulunan fayın 2 bin yıldır kırılmadığını, kırılma zamanının da yakın olduğunu vurgulayan Sözbilir, bu fayın 7.1'e ulaşan büyüklükte deprem üretebileceğini söyledi. Sözbilir, Ege Denizi altında yaklaşık 30 fayın olduğunu belirterek, bu nedenle İzmir'in İstanbul'a göre deprem tehlikesinin daha yüksek olduğunu ekledi.

"7.1'E KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Tuzla fayının İzmir'in en uzun faylarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, denizde ve Doğanbey'de başlayıp kuzeyde Bornova'ya kadar devam eden fayın yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip olduğunu vurgulayarak, "Fay uzunluğu nedeniyle yaklaşık 7.1'e kadar deprem üretme potansiyeline sahip. 2 bin yıldır kırılmadığı için fayın yakın bir zamanda kırılma ihtimali yüksek" dedi.

"31 FAYIN ÖZELLİKLERİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR"

Prof. Dr. Sözbilir, Manisa'daki deprem riskiyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Manisa'nın değişik yerlerinden geçen 32 tane fay var. En önemlisi Manisa fayı, bu fay Manisa il merkezinden geçip kuzeyde Spil Dağı ile sınırlanıyor. Çalışmalarda bu fayın yakın bir gelecekte deprem üretme potansiyelinin olmadığını saptadık. Çünkü son depremini 1845 yılında yapmış. Fayın deprem tekrarlama aralığı da 900 yıl civarında. O yüzden yakın bir gelecekte bu fayın kırılma şansı yok. Bu fayın üzerindeki çalışmaları kentsel dönüşüm mantığıyla gerçekleştirebiliriz. İl sınırları içerisinde geri kalan 31 tane fayın özellikleri tam olarak bilinmediğinden onlarla ilgili tehlike devam ediyor."

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