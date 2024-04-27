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Ekonomi Türkiye’yi beğenmeyip Çin’e kaçmıştı! Alman devine soygun şoku
Ekonomi

Türkiye’yi beğenmeyip Çin’e kaçmıştı! Alman devine soygun şoku

Yeniakit Publisher
2024-04-27 11:58:00 - 2024-04-27 12:02:20
Türkiye’yi beğenmeyip Çin’e kaçmıştı! Alman devine soygun şoku

Türkiye yerine Çin'de üretim kararı alan Volkswagen'in yıllardır endüstriyel casusluğa maruz kaldığı ortaya çıktı.

Audi, Lamborghini, MAN, Porsche, Skoda ve Bentley gibi markaları bünyesinde barındıran dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Alman Volkswagen grubu, Çin pazarında zor günler geçirirken; ortaya çıkan bir siber casusluk otomotiv sektörünü şok etti.

Alman Spiegel ve ZDF'nin ortak raporunda ortaya çıkan bilgilere göre, Volkswagen'in 190 binden fazla hassas belgesi çalındı.

2010-2015 yılları arasında yaşanan bu siber casusluğunun muhtemel sorumlusu ise Çin'e bağlı hackerler olduğunu belirtilirken, bu yıllar arasında birkaç çok kez Volkswagen sistemlerine derinlemesine müdahale edildiği ve 190 bin kadar hassas verilerin çalındığı söyleniyor.

İlk olarak 2010 yılında başlayan ve etkileri günümüze kadar süren siber casusluk o kadar büyük ki Microsoft dünyanın en büyük saldırılarından biri olarak söz ederek sistemlerin değiştirilmesi tavsiyesinde bulundu.
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Bilişim uzmanları siber korsanların kendi sunucularına göndererek daha sonra sildiği dosyaları kurtararak hangi belgelerin çalındığını bulmayı başardı.

Belgelere göre bilgisayar korsanlarının 'tanımlanan hedefleri ise şölye listeleniyor;

  • Benzinli motor geliştirmeleri
  • Şanzıman gelişimi
  • Çift kavramalı şanzımanlar
  • E-mobilite
  • Yakıt hücreleri

Volkswagen'in direkt olarak Çin'i suçlamasa da rapora göre saldırı Çin bağlantılı hackerlar tarafından gerçekleştirildi. Uzmanlar "IP adreslerini Pekin'e, hatta PLA'ya yakın bir yere kadar takip edebildik. PLA, Çin ordusunu işaret ediyor ancak kesin bir kanıt yok" dediler.

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