Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Rezil program o yüzden bitmiş

FOX TV’de yayınlanan ve toplumun büyük tepkisini çeken ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programın yapımcısı Fatih Aksoy, ‘düşük reytingler’ gerekçesiyle erken final yapacaklarını söyledi.

Aksoy’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘milli ve manevi değerler’ genelgesi ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) programı incelemeye almasının ‘kararla bir ilgisi yok.’

29 Ocak’ta Resmi Gazete üzerinden ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmasının ardından ‘Maske Kimsin Sen‘ programının kaldırıldığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’a açıklama yapan programın yapımcısı Fatih Aksoy, programı sonlandıracaklarını söyledi.

Aksoy, şunları kaydetti:

“Maske Kimsen Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. ‘Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin’ diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda ‘prime time’da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV’de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir.”

29 Ocak’ta Resmi Gazete'de ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmış, “Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek” gibi ifadeler kullanılarak ilgili kurumlardan adım atılması istenmişti.

Genelgenin ‘Maske Kimsin Sen’ programı için çıkarıldığına dair tartışmalar başlamıştı. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu daha önce, söz konusu programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurmuştu.



