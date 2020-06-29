Türkiye’yi ayağa kaldıran yeni görüntüler! Viyana’da Türk bayrağına alçak saldırı
Avusturya'nın başkenti Viyana'dan PKK’lıların alçakça eylemleri devam ederken Türk gençlerine saldırı ve bayrağa çirkin saldırı görüntüleri büyük tepki çekti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da protesto gösterisi düzenleyen PKK’lı hainlere karşı Türkler harekete geçti.
Avusturya polisinin PKK’lılara arka çıkarak Türkleri kışkırttığı görüntüler ortaya çıktı. 8 tane Avusturya polisinin bir Türk gence saldırdığı görüntü büyük yankı uyandırdı.
Irkçılığın tavan yaptığı Avrupa olaylara sessiz kalırken, PKK’lı hainlerin Türk bayrağı yakması büyük tepki çekti.
Ne olmuştu?
Avusturya'nın başkenti Viyana'da protesto gösterisi düzenleyen PKK’lılar Türkiye hakkında skandal sloganlar atarak meydanda yürüyüş yaptı. Türklerin de harekete geçmesi üzerine terör destekçileri Avusturya polisinin arkasına sığınarak kışkırtmalarda bulundu.
3 gündür süren eylemlere ilişkin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, “Evde kalın!” uyarısı yapıldı.
PKK’lıların Türkleri kışkırtmaya yönelik eylemlerini Yeni akit gündeme getirdi. Dışişleri Bakanlığından PKK'lıların Avusturya'da gösteri düzenlemesine tepki geldi.