Türkiye’yi ayağa kaldıran rezalete Ahmet Hakan Cilası!

Pagan ve satanist ritüellerle sözde ‘show’ adı altında FOX Tv’de yayınlanan ‘Maske Kimsin Sen’ adlı programa Ahmet Hakan Coşkun sahip çıktı.

Ünlü isimlerin katılımıyla ‘satanizm’ propagandası yapılmıştı

Ünlü isimlerin ‘jüri’ adıyla yer aldığı ‘Maske Kimsin Sen’ isimli program Türkiye’de yaşayan milyonların tepkisine neden olurken Ahmet Hakan Coşkun’un ‘satanizm’ propagandasına destek vermesi tepkiyle karşılandı.

Bu ifadelerle ‘cila’ çekmeye çalıştı

Ahmet Hakan “20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var” başlığıyla Hürriyet’te yayınlanan bugünkü köşe yazısında, “MASKELİ balo diye bir şey yok bizde.

İyi ki de yok. Çünkü beceremiyoruz. Yapmaya kalkıştığımızda elimize yüzüme bulaştırıyoruz. Maskeli balolar, maskeli devasa gösteriler… Venedik’te var ama onların yüzlerce yıllık kültürü. Meksika’da var ama onların yüzlerce yıllık geleneği. Bizim kültürümüzde bir tek Yeni Türkü şarkısında geçiyor “maskeli balo” tabiri...

O da “bitsin” diye geçiyor, o da “tak etti canıma” diye geçiyor.” şeklinde ifadelerle skandal görüntülere ‘cila’ çekmeye çalıştı.

“Bunlar işin bahanesidir”

Ahmet Hakan Coşkun’a ait yazının ilgili bölümü şu şekilde;

“Yani ne demirden maskelerimiz var ne de anlı şanlı balolarımız.

Görmüyor musunuz:

O kadar ittir kaktıra rağmen Cumhuriyet balolarını bile sürdüremedik.

Böyle bir kültürel atmosferin içine doğdu maske konsepti üzerine kurulu televizyon şovu…

Paganlık propagandası, satanizm propagandası falan...

Bunlar işin bahanesidir.

*

Gülüp geçilmemesinin, mesele yapılmasının temel nedeni...

Geçmişten bugüne getirdiğimiz kültürel atmosfer içinde...

Aşırı yadırgayıcı pozisyonda olmamızdır.

*

Yani demem o ki Eda Ece Hanımefendi.

Meksika’da doğsaydınız ya da Venedik’te…

Bunlar başınıza gelmeyecekti.”