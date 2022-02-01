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Medya Türkiye’yi ayağa kaldıran Maske Kimsin Sen rezaleti sona erdi
Medya

Türkiye’yi ayağa kaldıran Maske Kimsin Sen rezaleti sona erdi

Fox Tv ekranında açık açıka satanizm propagandası yapan Maske Kimsin Sen programı yayından kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 07:36:00 -
Türkiye’yi ayağa kaldıran Maske Kimsin Sen rezaleti sona erdi

Yayınlandığı ilk günden itibaren tartışmaların odağında olan ve sosyal medyada satanizm propagandası yapmakla suçlanan Maske Kimsin Sen programının yayından kaldırıldığı iddia edildi.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, ekranlara geldiği ilk günden itibaren tartışma konusuydu. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği program, ilk olarak sosyal medyadaki paganizm ve satanizm propagandası yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı belirtildi.

Bugün ise programla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre 'Maske Kimsin Sen' yayından kaldırıldı.

9. Bölümde bitecek

Yarışmanın final olacağına dair henüz net bir resmi açıklama yapılmazken, gazeteci Birsen Altuntaş iddianın gerçekliğini doğruladı. Yarışmayla ilgili daha önce Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de genelge yayınlanmış ve “Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı” ve bunların “yıkıcı etkileri”ni bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti. Buna göre yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı.

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