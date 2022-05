Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! Alparslan Türkeş, o kişiye "Ümit Özdağ Mossad ajanı" demiş

Şimdilerde Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları kaleme alan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, son dönemdeki ırkçı çıkışlarıyla büyük tepki toplayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Orakoğlu, "Başbuğ Türkeş yıllar önce Ümit Özdağ’ın Mossad ajanı olduğunu kime söylemişti?" başlıklı Türkiye gündemini sarsacak yazısında şunları kaydetti:

"09 Mayıs 2022 tarihli yazımda; ‘Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ MOSSAD Ajanı mı?’ diye sormuş bu konudaki iddiaları, Ümit Özdağ’ın bu konudaki savunmalarını köşe yazıma taşımıştım. Bu köşe yazım kamuoyunda büyük ilgi gördü. Birkaç menfi değerlendirme dışında kamuoyundan büyük destek aldığımı söyleyebilirim. Köşe yazımın Yeni Şafak’ta yayınlanması sonrasında gazetenin iletişim sorumlusu görevli bayan kardeşimiz şahsımı arayarak ‘Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ MOSSAD Ajanı mı?’ başlıklı yazım ile ilgili olarak teşekkür etmek için X şahsın görüşme talebini iletti. Görevli arkadaşıma telefon numaramı vermesini bildirdikten sonra bu X şahıs beni aradı. Aradığı telefonun kendisi ile ilgili bir telefon olmadığını belirterek kendi telefonunu ve ismini bildirerek aramamı istedi. Ben ‘Neden arıyorsunuz’ dediğimde, ‘Mossad ile ilişkili sahte milliyetçileri’ deşifre ettiğim için bana teşekkür ederek yıllar önce bu konuda çok önemli bir liderin kendisini uyardığını, bu konuda bilgi vermek istediğini ifade etti. X şahsın vereceği bilgi çok önemliydi ancak doğru mu söylüyordu? FETÖ veya MOSSAD’ın bir provokasyonu ile mi karşı karşıyaydım? Zira X şahsın konuşmaları ve telefonunun tespit edilmemesi açısından aldığı tedbirlerin profesyonelce olması beni etkilemiş, bu şahsın bir devlet görevlisi olma ihtimalini de göz ardı etmemem gerektiğini de değerlendirmeye başlamıştım. Zira Ümit Özdağ, Haber Global’de Julide Ateş’in konuğu olduğu programda Mossad ile görüşüp görüşmediği konusunda net bir cevap vermemesine rağmen yaptığı her şeyden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bilgisi olduğu yönündeki ifadesi ile Mossad ile görüştüyse bile devletin bilgisi dahilinde görüştüğünü zımnen itiraf mı ediyordu? İşte tüm düşüncelerime açıklık getirmek amacıyla X şahsı aradığımda bana yaptığı açıklama aynen şöyleydi. “Başbuğ Türkeş ile zaman zaman makamında görüşürdüm. Bu görüşmelerden birinde yanında İskeçe Müftüsü olduğu halde bana Ümit Özdağ ile görüşüp görüşmediğimi sordu. Babası ile görüştüğümü ancak Özdağ ile fazla bir temasımın olmadığını belirtince Başbuğ Türkeş ‘İsabetli olmuş, bu şahıstan uzak dur’ şeklinde ikaz etti. ‘Neden’ diye sordum, ‘Ümit Özdağ Mossad ile ilişkili bir ajan’ dedi.” X şahsı araştırdığımda X şahsın milliyetçi muhafazakar bir ideolojiyi benimsediği, bu çevrelerce tanındığı, vatansever bir kimliğe sahip olduğu, bu anlamda devlet tarafından kendisine verilebilecek her görevi ilerlemiş yaşına rağmen seve seve kabul edeceği kanaatine sahip oldum. İşi nedeniyle her dönemde devletin üst katları ile görüşme yapabileceğini de düşünüyorum. Yaptığı iş (Açıklama yapmam X şahsın kimliğini deşifre edebilir) anlamıyla Ümit Özdağ hakkındaki iddialarının doğru olduğu kanaatindeyim.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TWİTTER ÜZERİNDEN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR. NEDEN YARGIDA HAKKINI ARAMIYOR

Ümit Özdağ; ‘Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ MOSSAD Ajanı mı?’ başlıklı köşe yazıma bildiğim kadarıyla yalnızca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla cevap vermiş. Şöyle diyor: “AK Parti bu ve benzeri unsurlarla, Türkiye’nin örtülü işgaline itiraz eden Zafer Partisi’ne karşı psikolojik operasyon deniyor. Ahlaksız iftiraların sonu yok. Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek.’’

Öncelikle Ümit Özdağ’ın, Mossad ajanı olduğu iddiası karşısında yapacağı ilk hamle yargıya başvurmak olmalıydı sanırım. Ancak Özdağ bu şekilde davranmak yerine Twitter üzerinden ilk yazıma verdiği cevapta bilinçli bir şekilde olayı siyasete indirgeyerek AK Parti şemsiyesi altında bazı yazarlarla birlikte organize olarak ahlaksız iftiralarda bulunduğumuzu yazmakla iktifa etmiş görünüyor. Böylece Mossad ajanı iddiasını cevap vermeden örtmeyi amaçlıyor. Ancak Bülent Orakoğlu olarak ben AK Parti’den ve diğer bütün siyasi partilerden bağımsız olarak bu yazımı ve diğer bütün köşe yazılarımı devlet-millet işbirliği ve kamu yararını gözeterek tespit eder ve yazarım. Bu nedenle Özdağ’ın şahsımı da içine katarak AK Parti şemsiyesi altında organize olarak ahlaksız iftira suçlamasını aynen misliyle kendisine iade ederim. Ümit Özdağ, MHP Milletvekili Semih Yalçın’ın Twitter üzerinden kendisi hakkında Mossad ajanı iddiasını etik olmayacak bir şekilde ‘fazla alkol aldığını’ iddia ederek boşa çıkarmaya çalışmıştı. Ancak bu kez yıllar önce MHP’nin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in Ümit Özdağ için söylediği belirtilen Mossad ajanı iddiasıyla ilgili olarak Zafer Partisi şemsiyesi altına giremeyeceğine göre Mossad ajanı iddialarına sübjektif kaçamak cevaplar yerine gerçeklere işaret ederek cevap vermesi kendisi için en hayırlısı ve doğrusu olacak sanırım."