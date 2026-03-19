Hakan Fidan'dan duyurdu! Türkiye'den Katar kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyor.
Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Olağanüstü günlerden geçiyoruz.
Bu günlerde Katar ile dayanışma içindeyiz.
Türkiye Katar'ın yandadır, yanında olmaya devam edecektir.
Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir
İran'ın bölgeye saldırıları kabul edilemez.