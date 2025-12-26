  • İSTANBUL
Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden Dilek İmamoğlu'ndan yeni şikayet! "Avrupa'nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı"
Gündem

Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden Dilek İmamoğlu’ndan yeni şikayet! “Avrupa’nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden Dilek İmamoğlu’ndan yeni şikayet! "Avrupa’nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı"

İstanbul'u milyonlarca lira dolandırma iddiasıyla tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ediyordu. Dün bir açıklama yapan Dilek İmamoğlu bu sefer Avrupa'yı Türkiye'ye şikayet etti. İmamoğlu, "Avrupa’nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ardından Türkiye düşmanlarına ülkeyi kötüleme yarışına, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da katılmıştı. Dilek İmamoğlu, emperyalistlerin tetikçisi The Economist dergisine Türkiye’yi kötüledikten sonra da beklediğini bulamadı.

Türkiye’yi her fırsatta yabancı odaklara şikayet etmeyi gelenek haline getiren İmamoğlu, eşinin hırsızlık eylemleri nedeniyle yargılandığı davaları çarpıtarak "haksızlık" mağduru gibi sundu.

Avrupa'nın bu süreçteki sessizliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Dilek İmamoğlu'nun bu tavrı, milli iradeyi ecnebi kapılarında küçük düşürme çabası olarak büyük tepki çekti.

