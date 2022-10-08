Türkiye’yi AB’de 9 yıldır temsil ediyor

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye’yi temsil etmekten mutlu olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları dile getirdi: “18 kişiden oluşan ulusal heyette ülkemizin çıkarlarını savunuyorum. Bu kapsamda her yıl iki defa Avrupa’da Strazburg’daki toplantılara iştirak ediyorum. Yine bu sene Ekim 23 ve 27’si arasında Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi’nin 43. oturumuna katılacağım. Burada yine ülkemizin çıkarlarını konuşacağız ve ülkemizin konularına destek vereceğiz. Ayrıca bu kapsamda da yine kısa adı ARLEM olan Avrupa ve Akdeniz Bölgeler Yerel Komite toplantısının İzmir’de 7-8 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak olan toplantısına iştirak edeceğim. Son olarak ve en güzeli bir ilki gerçekleştirerek Kayseri’de çok güzel bir toplantıya imza atacağız.”