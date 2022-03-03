“Türkiye’yi 5G’de öncü yapmak için çalışıyoruz”

Önal, tüm dünyanın odağında 5G teknolojilerinin bulunduğunu dile getirdi. Sağlayacağı yüksek hız ve düşük gecikme gibi avantajlarla tüm sektörleri etkileyecek 5G’ye dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Önal, 2019’dan bu yana akıllı fabrikalar üzerine oluşturdukları konseptle denemeler yaptıklarını da kaydetti. Türkiye’nin dışa bağımlığını azaltmak için gerekli her adımı attıklarını anlatan Önal, potansiyeli yüksek girişimleri keşfetmeye ve bunları da dünya pazarına açmaya olan motivasyonlarının süreceğine dikkat çekti. Önal ayrıca İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne (Mobil World Congress-MWC) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önal, kongrenin mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı olduğunu ve küresel ile yerel oyuncuları bir araya getirdiğini ifade etti. Türk Telekom olarak sektörü ve ülkeyi her yıl MWC’de temsil etmeye çalıştıklarını anlatan Önal, “Bu sene de eğilimleri takip etmek, global teknoloji şirketleriyle ilişkilerimizi geliştirmek, yerli ve milli teknolojilerimizi dünyaya tanıtmak için iş ortaklarıyla Barselona’dayız” diye konuştu.