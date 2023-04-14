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Siyaset 'Türkiye'yi 25 eyalete böleceğiz' diyen Engin Özkoç'u İçişleri Bakanı yapacaklarmış!
Siyaset

'Türkiye'yi 25 eyalete böleceğiz' diyen Engin Özkoç'u İçişleri Bakanı yapacaklarmış!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 11:53:00 -
'Türkiye'yi 25 eyalete böleceğiz' diyen Engin Özkoç'u İçişleri Bakanı yapacaklarmış!

Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabinede görevlendireceği isimlere ilişkin olarak gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Portakal'ın iddiasına göre Millet İttifakı'nın kazanması halinde 'Türkiye'yi 25 eyalete böleceğiz' diyen Engin Özkoç, İçişleri Bakanı olacak. İşte detaylar...

Gazeteci Fatih Portokal, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazandığı takdirde kabinede görev vermeyi düşündüğü isimleri açıkladı.

ENGİN ÖZKOÇ İDDİASI

Sosyal medya hesabından yayın yapan Portakal'ın iddiası dikkat çekti. Portakal, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Engin Özkoç'un İçişleri Bakanı olacağını söyledi. Portakal'ın bu iddiasının ardından Engin Özkoç'un 'Türkiye'yi 25 eyalete böleceğiz' sözleri gündeme geldi.

ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER: TÜRKİYE'Yİ 25 EYALETE BÖLMEK İSTİYORUZ

Engin Özkoç, bir demecinde ''Biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanarının TBMM'ye gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Eyaletlerin özerklik hakkının saklı olmasını istiyoruz. Türkiye'de iki tane kurucu unsur olmasını istiyoruz. Birisi Türk kurucu unsuru, diğeri Kürt kurucu unsuru.'' ifadelerini kullanmıştı.

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