Türkiye’yi 2023’e taşıyacak olan kongre bugün
Türkiye’yi 19 yıldır yöneten AK Parti, 7’nci Olağan Büyük Kongresi’ni bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirecek. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 2023 seçimlerine dair manifestosunu ve yol haritasını açıklayacak. Büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildiği öğrenildi.
Yeni Akit Ankara
Türkiye’yi 19 yıldır yöneten AK Parti 7’nci Olağan Büyük Kongresi’ni bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirecek. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 2023 seçimlerine dair manifestosunu ve yol haritasını açıklayacak. AK Parti’de, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı “Türkiye için güven ve istikrar” olarak belirlendi. Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağrılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.