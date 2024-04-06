Türkiye'yi 0 teğet geçecek! Ülkeler teyakkuzda: Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı! Herkes şaşkın
Türkiye için meteorolojik kaynaklardan flaş bir hava durumu haberi verildi. Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı. Türkiye'yi 0 teğet geçecek. Meteoroloji'den uyarı o bölgeye geliyor.
Türkiye'de önümüzdeki günlerde görece geçtiğimiz günlere göre daha serin bir hava bekleniyor. Bu kapsamda meteorolojik kaynaklardan da değerlendirmeler yapıldı.
Ancak kaynaklar Türkiye'yi 0 teğet geçmesi beklenen bir sistem hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
AVRUPA'DAN GELİYOR, TÜRKİYE'YE UĞRAMAYACAK
Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler sosyal medya hesabından konu hakkında şu paylaşımda bulundu:
"Bu hafta sonundan itibaren bir hafta boyunca batı Avrupa'da etkisini artıracak sıcak hava kuzeydoğuya doğru hareketini sürdürecek. Rekorları alt üst edecek sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcak havadan ülkemiz etkilenmeyecek."
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