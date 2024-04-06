Türkiye'yi 0 teğet geçecek! Ülkeler teyakkuzda: Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı! Herkes şaşkın

Türkiye'de önümüzdeki günlerde görece geçtiğimiz günlere göre daha serin bir hava bekleniyor. Bu kapsamda meteorolojik kaynaklardan da değerlendirmeler yapıldı.

Ancak kaynaklar Türkiye'yi 0 teğet geçmesi beklenen bir sistem hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

AVRUPA'DAN GELİYOR, TÜRKİYE'YE UĞRAMAYACAK

Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler sosyal medya hesabından konu hakkında şu paylaşımda bulundu:

"Bu hafta sonundan itibaren bir hafta boyunca batı Avrupa'da etkisini artıracak sıcak hava kuzeydoğuya doğru hareketini sürdürecek. Rekorları alt üst edecek sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcak havadan ülkemiz etkilenmeyecek."

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