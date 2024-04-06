  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yola çıkacaklar dikkat! Araç trafiği yoğunluğu yüzde 100’e ulaştı

O bakanlıklarla ilgili flaş gelişme! Erdoğan beklenmedik adımı attı! Hemen hemen hepsi var

Simpsonların son tahmini dehşete düşürdü! Sadece saatler kaldı, 8 Nisan'da olacak

AK Partili Mehmet Metiner’den AK Parti ile ilgili bomba itiraf! Kimler Reis’in AK Partisi’yle seçim kazanılamayacağını söyledi? Resmen şok olacaksınız

Şimdi tutturmuş ‘ya ertelersin ya da çıkmayız!’ İşte TFF’yi tehdit eden Koç’un 40 gün önceki sözleri

Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye bomba tavsiye! Ve seçim sonrası dikkat çeken hamle geldi

İlk kez görüntülendiler: Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar

Erdoğan gece yarısı imzaladı! O kişiler görevden alındı! Yerlerine bakın kimler geldi

'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Petrol emareleri üzerine o kente gidiliyor! Çok büyük para yatırıldı, karış karış petrol aranacak
Yaşam Türkiye'yi 0 teğet geçecek! Ülkeler teyakkuzda: Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı! Herkes şaşkın
Yaşam

Türkiye'yi 0 teğet geçecek! Ülkeler teyakkuzda: Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2024-04-06 18:28:00 - 2024-04-06 18:32:46
Türkiye'yi 0 teğet geçecek! Ülkeler teyakkuzda: Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı! Herkes şaşkın

Türkiye için meteorolojik kaynaklardan flaş bir hava durumu haberi verildi. Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı. Türkiye'yi 0 teğet geçecek. Meteoroloji'den uyarı o bölgeye geliyor.

Türkiye'de önümüzdeki günlerde görece geçtiğimiz günlere göre daha serin bir hava bekleniyor. Bu kapsamda meteorolojik kaynaklardan da değerlendirmeler yapıldı.
Ancak kaynaklar Türkiye'yi 0 teğet geçmesi beklenen bir sistem hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

AVRUPA'DAN GELİYOR, TÜRKİYE'YE UĞRAMAYACAK

Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler sosyal medya hesabından konu hakkında şu paylaşımda bulundu:

"Bu hafta sonundan itibaren bir hafta boyunca batı Avrupa'da etkisini artıracak sıcak hava kuzeydoğuya doğru hareketini sürdürecek. Rekorları alt üst edecek sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcak havadan ülkemiz etkilenmeyecek."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23