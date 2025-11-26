  • İSTANBUL
Dünya Trump ile Prens Selman arasındaki görüşmede gerginlik! Abraham Anlaşmaları tansiyonu yükseltti
Dünya

Trump ile Prens Selman arasındaki görüşmede gerginlik! Abraham Anlaşmaları tansiyonu yükseltti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump ile Prens Selman arasındaki görüşmede gerginlik! Abraham Anlaşmaları tansiyonu yükseltti

Amerikan basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki görüşmesinde İsrail’le normalleşme konusunun tansiyonu yükselttiğini iddia etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde İsrail konusu gündeme gelince tartışmanın hararetlendiği ve gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun iki ABD'li yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'da 18 Kasım'daki toplantıda Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmalarına katılması ve İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi konusu Trump ve Bin Selman tarafından tartışılırken hararetlendiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump ile Veliaht Prens bin Selman arasındaki görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin normalleşmesine dair adımlar beklendiği belirtilmesine karşın kapalı kapılar ardındaki görüşmenin bazı bölümlerinin gergin geçtiği ileri sürüldü.

Trump'ın Veliaht Prens'e Abraham Anlaşmalarına katılmaları için baskı yapması üzerine görüşmenin gerginleştiği, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı Suudi Arabistan kamuoyundaki tepkiden dolayı Bin Selman'ın bunu yapamayacağını söylediği aktarıldı.

Habere göre, ABD'li kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmalarına katılma konusunda hazır olmadığını belirtirken kaynaklardan biri "Başkan (Trump) Suudilerin Abraham Anlaşmalarına katılmasını gerçekten istiyor. Onu ikna etmek için çok uğraştı. Dürüst bir görüşmeydi. Ancak Bin Selman güçlü bir adam. Kararlılığını korudu." ifadelerini kullandı.

Bin Selman'ın, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "İsrail'in Filistin devletinin kurulması için geri dönüşü olmaksızın, güvenilir ve zaman sınırı bulunan bir yol kabul etmesini" talep ettiği kaydedildi.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde (2020) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi ABD ve İsrail yönetimleri tarafından gündeme getirilmişti. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail yönetimi, özellikle Suudi Arabistan'ın anlaşmaya dahil olmasını istediklerini beyan etmişti.

