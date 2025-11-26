Rusya lideri putin'e Zelenskiy savaş henüz bitmedi dedi! Talimat sonrası: Avrupa transatlantik ittifakında sona mı gelindi? Merak uyandırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkelerini baypas ederek ve Rusya'nın maksimalist taleplerine yer vererek hazırladığı "Ukrayna barış planı" Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ilişkilerde derin bir güven bunalımına yol açtı.

Avrupalıların endişelerini gözler önüne seren en net açıklama, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan muhafazakarların lideri Manfred Weber'den geldi.

"Tarihi anlar yaşıyoruz" diyen Weber, Avrupa'nın güvenliği konusunda artık ABD'ye güvenemeyeceklerine işaret ederek, "Artık AB'yi, Avrupa'nın NATO'su haline dönüştürmemiz şart" ifadesini kullandı.

Avrupalı liderler, günler süren diplomatik çabalar sonunda, Trump'ın "Rusya yanlısı" olmakla eleştirdikleri planı üzerinde bazı değişiklikler yapmayı başardı. Ancak bu sonuç, Avrupa başkentlerindeki kaygıları gidermeye yetmedi.

Trump yönetimini, Avrupa'nın güvenlik endişelerini yok saymakla suçlayan Avrupalı siyasetçiler, bir taraftan güç birliği yaparak Washington üzerinde baskıyı artırmaya çalışırken, diğer taraftan en kötü senaryoya, transatlantik ilişkilerde olası bir yol ayrımına hazırlık yapıyor.

19 Avrupa ülkesinin parlamentosu ile Avrupa Parlamentosu'nun dışişleri, savunma ve Avrupa komisyonları başkanlarının imzalarını taşıyan ortak açıklamada, Trump'ın planı eleştirildi.

Ukrayna'da barışın, "Rusya'ya boyun eğerek veya onu ödüllendirerek sağlanamayacağına" işaret edilen açıklamada "İmparatorluklar çağı sona erdi" deniliyor.

NE OLDU?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 30'dan fazla ülkenin yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Rusya’nın cephede halkı öldürmeye ve enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, savaşın bitmediğini vurguladı. Diplomatik çabalar sürerken, ortak ülkelerin Ukrayna’ya savunma ve güvenlik desteği sağlamaya devam etmeleri gerektiğini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin barış planı kapsamında Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Moskova'da Putin'le, Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'a ise Ukraynalı yetkililerle görüşme talimatı verdi.