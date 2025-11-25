  • İSTANBUL
Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş henüz sona ermedi
Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş henüz sona ermedi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş henüz sona ermedi

Açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı henüz sona ermedi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’da savaş sonrası barışı güvence altına almayı amaçlayan ve 30’dan fazla ülkenin yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı henüz sona ermedi. Rusya, her gün cephede halkımızı öldürüyor, şehirlerimize ve enerji altyapımıza saldırıyor. Bu nedenle, bu savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar sürerken, ortaklarımızın Ukrayna’ya her gün yeterli savunma ve güvenlik desteği verilmesi gerektiğine unutmamaları çok önemlidir" dedi.

Gönüllüler Koalisyonu’nun tüm üyelerinin bunu anladığını ve Ukrayna ordusuna ve halkına yardım etmeye devam etmeye hazır olduğunu bilmekten dolayı minnettar olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Hem savunma hem de diplomasi için desteği sürdürmemiz önemlidir. Bugün Koalisyonun üyeleriyle yaptığımız görüşme bunu teyit etmektedir" dedi.

