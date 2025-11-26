  • İSTANBUL
Bol gol ve kırmızı kartlar vardı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftasında gece oynanan maçlarda bol gol ve kırmızı kartlar vardı. Galatasaray 10 kişi tamamladığı maçta Union Saint-Gilloise’ye 1-0, Barcelona 10 kişi tamamladığı maçta Chelsea’ye 3-0, Villarreal da 10 kişi oynadığı maçta Borussia Dortmund’a 4-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta mücadelesi başladı.

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

Chelsea, konuk ettiği Barcelona'yı 3-0 yendi. Maçın 44. dakikasında Barcelona'da stoper Ronald Araujo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımını 23. dakikada Alejandro Grimaldo ve 54. dakikada Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Ajax'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1

Ajax (Hollanda)-Benfica (Portekiz): 0-2

Manchester City (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Chelsea (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Villarreal (İspanya): 4-0

Napoli (İtalya)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

Slavia Prag (Çekya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0

Bodo/Glimt (Norveç)-Juventus (İtalya): 2-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 2-1

