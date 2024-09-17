  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Aktüel Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! Türkiye’de il olmaya aday: 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu
Aktüel

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! Türkiye’de il olmaya aday: 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:03:00 - 2024-09-17 18:18:18
Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! Türkiye’de il olmaya aday: 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Türkiye’nin yeni ili olmak için 67 ilçe yarışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre, nüfus, ekonomik büyüme ve iş imkanı gibi unsurlar il olma süreçlerinde kritik rol oynuyor.

Türkiye’nin yeni ili olmak için yarışan 67 ilçe, TÜİK’in belirlediği kriterlere göre değerlendiriliyor. Nüfus yapısı, ekonomik gelişmişlik ve iş imkanları gibi unsurların öne çıktığı bu süreçte, Lüleburgaz, Çerkezköy, Fethiye ve Alanya gibi ilçeler en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yakında açıklanacak olan 82. il, Türkiye’nin bölgesel gelişimine önemli katkılar sunacak.

Türkiye’de şu anda 81 il bulunuyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumunun il olma kriterlerini taşıyan ve il olmaya aday olan çok sayıda da ilçe var. Tam 67 ilçe Türkiye’nin 82. İli olmaya aday. Bu iller arasından birinin kısa süre içinde Cumhurbaşkanı kararıyla 82 plakalı il olması bekleniyor. Peki Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak?

Türkiye’de bir ilçenin il olabilmesi için aranan kriterler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor. Şu anda bu kriterlere uygun olan tam 67 ilçe bulunuyor. Bir süredir Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Türkiye’nin 82. İli belli oldu. Peki hangi ilçe il olacak? Türkiye’de il olmaya aday olan ilçeler hangileri?

TÜRKİYE’DE İL OLMA KRİTERLERİ NELER?

Türkiye’de il olma kriterleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor. Açıklanan son kriterlere göre bir ilçenin nüfus yapısı, ekonomik gelişmişliği, iş imkanı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. İl olmaya aday olan ilçeler listesi bir kez daha güncellendi. Tam 67 ilçe Türkiye’nin 82 plakalı ili olmaya aday gösterildi. Listenin ilk sırasında yer alan ilçe ise herkes de şaşkınlık yarattı.

İL OLMAYA ADAY İLÇELER GÜNCEL LİSTE

TÜİK tarafından belirlenen il olma kriterlerini Taşıyan ilçeler listesi açıklandı. İşte Türkiye’de il olmaya aday 67 ilçenin listesi:

  • Lüleburgaz
  • Çerkezköy
  • Silivri
  • Büyükçekmece
  • Çorlu
  • Tuzla
  • Kapaklı
  • Gebze
  • Çayırova
  • Darıca
  • Ereğli
  • Bandırma
  • Mustafakemalpaşa
  • İnegöl
  • Tavşanlı
  • Edremit
  • Bergama
  • Soma
  • Aliağa
  • Akhisar
  • Salihli
  • Torbalı
  • Ödemiş
  • Nazilli
  • Alaşehir
  • Söke
  • Kuşadası
  • Milas
  • Bodrum
  • Fethiye
  • Serik
  • Manavgat
  • Alanya
  • Polatlı
  • Ereğli
  • Erdemli
  • Silifke
  • Kozan
  • Kadirli
  • Ceyhan
  • Dörtyol
  • İskenderun
  • Kırıkhan
  • Arsuz
  • Reyhanlı
  • Elbistan
  • Kahta
  • Siverek
  • Viranşehir
  • Suruç
  • Ergani
  • Akçakale
  • Nizip
  • Bismil
  • Midyat
  • Nusaybin
  • Cizre
  • Silopi
  • Yüksekova
  • Erciş
  • Patnos
  • Doğubayazıt
  • Fatsa
  • Ünye
  • Erbaa
  • Bafra
  • Çarşamba

 

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu mazlumlara mermi sıkıyor
Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu mazlumlara mermi sıkıyor

Dünya

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu mazlumlara mermi sıkıyor

Manisa'da can dost vahşeti! Kedinin tüm ayağını kestiler! Nasıl öldürüldü? Herkesi şoke edecek olay|
Manisa'da can dost vahşeti! Kedinin tüm ayağını kestiler! Nasıl öldürüldü? Herkesi şoke edecek olay|

Aktüel

Manisa'da can dost vahşeti! Kedinin tüm ayağını kestiler! Nasıl öldürüldü? Herkesi şoke edecek olay|

Neredeyse her muftakta vardı: 78 yıllık mutfak ürünleri markası iflas başvurusunda bulunacak
Neredeyse her muftakta vardı: 78 yıllık mutfak ürünleri markası iflas başvurusunda bulunacak

Dünya

Neredeyse her muftakta vardı: 78 yıllık mutfak ürünleri markası iflas başvurusunda bulunacak

Finlandiya! Kimse bilmez: Kuzey'in göz alıcı ülkesi hakkında bilmediğiniz 7 detay!
Finlandiya! Kimse bilmez: Kuzey'in göz alıcı ülkesi hakkında bilmediğiniz 7 detay!

Dünya

Finlandiya! Kimse bilmez: Kuzey'in göz alıcı ülkesi hakkında bilmediğiniz 7 detay!

Araplar duyurdu: Lübnan ordusu, Katar'dan 15 milyon dolarlık bağış aldı
Araplar duyurdu: Lübnan ordusu, Katar'dan 15 milyon dolarlık bağış aldı

Dünya

Araplar duyurdu: Lübnan ordusu, Katar'dan 15 milyon dolarlık bağış aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Besir

Keçiören nerde

Okur

Her ile universite yaptiklari gibi boyle iller yaparlar. Oldu bitti olur. Kamuya binlerce kisi alirlar garibanin odedigi vergi artar. Baska hicbir faydasi olmaz. Herseyin internet ortaminda oldugu bir yerde il yaparak neyi halledeceksiniz. Gereksiz yere maas vererek milleti dahada zora sokmayin. Hicbir faydasi olmaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23