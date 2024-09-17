Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! Türkiye’de il olmaya aday: 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Türkiye’nin yeni ili olmak için yarışan 67 ilçe, TÜİK’in belirlediği kriterlere göre değerlendiriliyor. Nüfus yapısı, ekonomik gelişmişlik ve iş imkanları gibi unsurların öne çıktığı bu süreçte, Lüleburgaz, Çerkezköy, Fethiye ve Alanya gibi ilçeler en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yakında açıklanacak olan 82. il, Türkiye’nin bölgesel gelişimine önemli katkılar sunacak.

Türkiye’de şu anda 81 il bulunuyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumunun il olma kriterlerini taşıyan ve il olmaya aday olan çok sayıda da ilçe var. Tam 67 ilçe Türkiye’nin 82. İli olmaya aday. Bu iller arasından birinin kısa süre içinde Cumhurbaşkanı kararıyla 82 plakalı il olması bekleniyor. Peki Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak?

Türkiye’de bir ilçenin il olabilmesi için aranan kriterler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor. Şu anda bu kriterlere uygun olan tam 67 ilçe bulunuyor. Bir süredir Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Türkiye’nin 82. İli belli oldu. Peki hangi ilçe il olacak? Türkiye’de il olmaya aday olan ilçeler hangileri?

TÜRKİYE’DE İL OLMA KRİTERLERİ NELER?

Türkiye’de il olma kriterleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor. Açıklanan son kriterlere göre bir ilçenin nüfus yapısı, ekonomik gelişmişliği, iş imkanı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. İl olmaya aday olan ilçeler listesi bir kez daha güncellendi. Tam 67 ilçe Türkiye’nin 82 plakalı ili olmaya aday gösterildi. Listenin ilk sırasında yer alan ilçe ise herkes de şaşkınlık yarattı.

İL OLMAYA ADAY İLÇELER GÜNCEL LİSTE

TÜİK tarafından belirlenen il olma kriterlerini Taşıyan ilçeler listesi açıklandı. İşte Türkiye’de il olmaya aday 67 ilçenin listesi: