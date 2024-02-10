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Ekonomi Türkiye'ye yeni bir petrol müjdesi daha gelmesi an meselesi! Karadeniz'de 2024 yılında büyük keşifler sürecek!
Ekonomi

Türkiye'ye yeni bir petrol müjdesi daha gelmesi an meselesi! Karadeniz'de 2024 yılında büyük keşifler sürecek!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 18:17:00 - 2024-02-10 18:46:38
Türkiye'ye yeni bir petrol müjdesi daha gelmesi an meselesi! Karadeniz'de 2024 yılında büyük keşifler sürecek!

Gabar Dağı’ndaki petrol keşfinin ardından Türkiye'ye yeni bir müjdenin daha her an gelebileceği öğrenildi. Karasulardaki aramalara verilen ağırlık bu sene yeni hedeflerle devam edecek. Bu sayede, tüketim içinde öz kaynakların payı daha da artırılmış olacak.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmaları karasularında sürdürüyor.

Bu kapsamda da Karadaeniz'de doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz'de doğalgaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde toplam gaz rezervini 710 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, yeni keşiflere imza atacak.
Yeni keşiflere imza atmak için ise 2024 yılına özel hedefler belirlendi.

Bu çerçevede günlük 2,7 milyon metreküp üretimin sağlandığı Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar yürüten sondaj ve sismik arama gemileri ile gaz tespit edilen kuyularda sondaj çalışmaları yapılıyor ve gaz potansiyeli bulunan noktalarda arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

İlk faz 10 ikinci faz 40 milyon!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk fazda 10 milyon, ikinci fazda ise 40 milyon metreküp üretimin hedeflendiği saha ve çevresinde Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada bu yıl denizlerde üretime odaklanılacağına ve keşif umutlarının varlığına işaret etti.

"Büyük bir balık yakaladık"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Karadeniz'in enerji kaynakları açısından büyük potansiyel taşıdığını belirterek, "Bu bakir bölgede büyük bir balık yakaladık. İnşallah yeni büyük balık potansiyeli olan bir bölge olduğu için bu bağlamda çalışmalar devam edecek." dedi.

Akyener, bölgede yoğun sismik çalışmalar yürütüldüğünü anımsatarak, daha önce çalışma yapılmamış bölgelerde de adımlar atıldığına dikkati çekti.

Test süreçlerine geçilecek

Bölgenin farklı alanlarında potansiyel yapıların tespit edildiğinin altını çizen Akyener, "Bu yapıların gerçek anlamda üretilebilir ekonomik rezerv olarak ifade edebildiğimiz hidrokarbon rezervi ihtiva edebilmesiyle alakalı test süreçlerine geçilmesi gerekiyor.

Bu da ancak sismik analizler, yorumlar sonrasında sondaj yapılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu bağlamda sondaj gemimiz ilgili potansiyel bölgelere yönlendirilerek arama çalışmalarına başlayacak diye ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Akyener, Karadeniz'de ortalama iki ila üç ay arasında sondaj süresinin öngörülebileceğini ifade ederek, bu kapsamda geminin çalışma süresi, testler, jeoloji gibi değişkenlerin etken olabileceğini vurguladı.

Karadeniz yüksek potansiyel barındırıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş da Ordu çevresinde ve Gürcistan'ın Batum şehri açıklarında uydu görüntülerinden alınan bilgiler doğrultusunda bazı petrol sızıntılarının tespit edildiğini söyledi.

Rize'de Çayeli açıklarında da deniz üstünden numune alınıp incelenebilecek düzeyde petrol sızıntılarının zaman zaman gözlendiğini ifade eden Karataş, bu bağlamda Karadeniz’in yüksek potansiyel barındırdığına ilişkin bulgular olduğunu ifade etti.

Karataş, jeolojik araştırmalar neticesinde kayaç yapılarına bağlı olarak yer altındaki petrolün yer değiştirme ihtimalinin olduğunu belirterek, yapılacak sismik araştırmalar sonucunda petrolün ve doğal gazın hangi noktada biriktiğinin tespit edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

ABD kaynaklı bazı jeolojik araştırma verilerine göre Karadeniz'de 1 trilyon metreküp civarında doğal gaz rezervi olduğunun belirtildiğini aktaran Karataş, "Türkiye'nin bu potansiyelin daha 710 milyar metreküpünü bulduğunu düşündüğümüzde, ümitvar olmak için çok neden var. Yapılması planlanan çalışmalar netice verecektir." dedi.

710 milyar metreküplük keşif

Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.

Ülkenin ilk milli sondaj gemisi unvanını taşıyan Fatih, 2017'de filoya katılmasının ardından Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attı. Gemi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine Sakarya açıklarında devam ediyor.

Fatih gemisinden sonra 2018'de envantere katılan Yavuz sondaj gemisi de Sakarya açıklarında çalışmalarını yürütüyor.
Ülkenin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı. Halihazırda, Zonguldak açıklarında Türkali-9 kuyusu yakınlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Abdülhamid Han ise Akdeniz'de Antalya açıklarında çalışıyor.

Zonguldak'ta göreve hazır

Deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri kapsamında çalışmalarını yürüten Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon'da, Oruç Reis sismik gemisi de Zonguldak'ta göreve hazır şekilde bekliyor.

Türkiye'nin denizlerini karış karış tarayan söz konusu filonun, önümüzdeki yıllarda yeni gemilerle büyütülmesi hedefleniyor

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Yorumlar

F ti

Mazotun ırzına geçti akpliler bu nedir..nereye gidiyoruz..çiftçi destekleri neden ödenmiyor..mazot ve ürün destekleri..para pul oluncamı ödenecek

hasel

Çayelinde petrol sızıntısı var.Bu artık biliniyor.AYRICA,HOPA açıklarında PETROL var.Mutlaka araştırma yapılmalı.Zaten.Batum açıkları da sayılıyor.Kısaca RİZE ilinin doğusundaki denizler karış karış petrol ve doğalgaz için taranmalı.
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