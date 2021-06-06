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Gündem Türkiye'ye yasadışı yollarla girmeye çalıştılar... Biri bakın kim çıktı
Gündem

Türkiye'ye yasadışı yollarla girmeye çalıştılar... Biri bakın kim çıktı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG'li terörist olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 15:11:00 -
Türkiye'ye yasadışı yollarla girmeye çalıştılar... Biri bakın kim çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye ve Irak'tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG'li terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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