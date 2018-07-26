Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 50 göçmen yakalandı

Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısı mevkisinde bir grubun yaya olarak ilerlediğini fark etti.

Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5'i çocuk, 6'sı kadın Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve uzun süre aç kaldıkları tespit edilen kaçaklara yemek ikram edildi.

Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapılan göçmenler Van Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.