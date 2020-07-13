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Dünya

Türkiye’ye yaptırım teklifine AB'den red

Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını gerekçe göstererek Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye karşı yaptırım listesi yayınlamasını isteyen Yunanistan’ın teklifi reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:36:00 -
Türkiye’ye yaptırım teklifine AB'den red

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını gerekçe göstererek Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye karşı yaptırım listesi yayınlamasını isteyen Yunanistan’ın teklifi reddedildi. AB, Akdeniz’deki hakimiyetini tehlikeye attığı iddiası ile Türkiye’ye karşı “güçlü yaptırımlar” içeren bir liste yayınlamasını teklif eden Yunanistan’ın isteğini reddetti. AB yetkilileri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın talebini, Türkiye’ye yaptırım uygulama gibi bir düşünceleri olmadığını belirterek reddetti. AB’nin Türkiye’ye karşı herhangi bir yaptırım listesi yayınlamanın gündemleride olmadığını kaydeden AB Dışişleri Konseyi, “ AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önem veriyoruz.Bizim tek amacımız son yıllarda zayıflayan Türkiye-AB ilişkilerini güçlendirerek devam ettirmek” açıklamasında bulundu.

 

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