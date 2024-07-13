Türkiye'ye yanıtı! Naci Görür 11 ili uyardı: Türkiye'nin deprem gerçeğini göz ardı etmeyin! Şimdi nerede açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak" açıklamasına Prof. Dr. Naci Görür'den sosyal medya üzerinden uyarı geldi. Görür, bu illerin levha sınırlarında bulunduğunu ve bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Kurum'un Açıklaması ve Naci Görür'ün Uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2025 yılında 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür tarafından sosyal medya platformu X üzerinden eleştirildi. Görür, bu illerin levha sınırlarında bulunduğunu ve deprem riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Naci Görür'ün Sosyal Medya Açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Murat Kurum 2025 yılında deprem geçiren 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak demiş. Sayın bakanımızın iyi niyetinden şüphe etmiyor, neyi kastettiğini anlıyorum ama bir yanlış anlama olasılığını önlemek için bunu yazıyorum. 6 Şubatta deprem geçiren o illerimiz levha sınırında bulunuyor. Arap, Anadolu ve Afrika Levhaları. Bu sınır daha milyonlarca sene levha sınırı olarak kalacak ve deprem üretmeye devam edecektir," ifadelerine yer verdi.

Levha Sınırlarının Önemi

Görür, levha sınırlarına gerekli özen gösterilmezse ve bu bölgelerde uygun planlama, inşaat tipi, tasarımı, yapı malzemesi, mühendislik hizmeti gibi ayrıntılar dikkate alınmazsa, gelecekte benzer felaketlerin yaşanabileceğini vurguladı. "Eğer siz o levha sınırına gerekli özeni göstermez ve bir levha sınırına özgü planlama yapmazsanız, 6 Şubatta gördüğünüz felaketi gelecek nesillerimize ihraç ederiz," dedi.

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Deprem Bölgelerinde Planlama ve İnşaat

Görür'ün uyarısında belirttiği gibi, deprem riski taşıyan bölgelerde yapılacak planlama ve inşaat çalışmalarının deprem gerçeği göz önünde bulundurularak yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu bölgelerdeki binaların depreme dayanıklı olması, yapı malzemelerinin kaliteli ve uygun standartlarda kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, mühendislik hizmetlerinin de yüksek kalitede olması, olası felaketlerin önlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Geleceğe Yönelik Öneriler

Naci Görür, levha sınırlarında bulunan illerde yapılacak her türlü yapılaşma ve planlamada, bu bölgelerin depremselliği dikkate alınarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bölgelerde yapılacak doğru ve bilimsel temelli çalışmalar, gelecekte yaşanabilecek olası felaketlerin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, halkın bilinçlendirilmesi ve deprem konusunda eğitimlerin artırılması da büyük önem taşımaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına karşın Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarıları, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Levha sınırlarında bulunan illerin depreme hazırlıklı olması, hem bugünkü nesiller hem de gelecek nesiller için hayati önem taşımaktadır. Bilimsel verilere dayalı planlama ve inşaat çalışmaları, deprem riskini minimize etmek için en önemli adımlar arasında yer almaktadır.