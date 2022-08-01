Türkiye'ye vermedikleri F-35'ler başlarına bela oldu! ABD'de F-35 depremi... Yıkıldılar

Türkiye'yi üreticisi olduğu F-35 savaş uçağı programından S-400'leri satın aldığı için çıkarmıştı.

Batı'nın övdüğü F-35 yeni nesil savaş uçaklarında arıza çıktı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin amiral gemisi olan F-35 uçağıyla ilgili tespit edilen kritik bir sistem açığı bütün uçuşların askıya alınmasına neden oldu.

Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada Türkiye'nin de satın almak istediği ancak ABD Kongresi tarafından satış programından çıkartıldığı F-35 uçaklarının tüm uçuşlarının askıya alınmasına sebep olan kararın, araçların fırlatma koltuğunda meydana gelen arızalar nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.

Yapılan uçuşlarda acil durumlarda pilotun uçağı terk etmesini sağlayan fırlatma koltuklarının istendiği gibi çalışmadığı ortaya çıktı.

Uçuşlar ertelendi

Açığın tespit edilmesinin ardından ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri yapılması planlanan uçuşları erteledi.

shiftdelete.net'in haberine göre F-35 savaş uçaklarının çeşitli testlere tâbi tutulacağı belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre fırlatma koltuğunu bir uçaktan ayırmak için kullanılan patlayıcı bir kartuşta sorun olduğu bildirildi.

Martin-Baker isimli şirket tarafından üretilen kartuşa sahip fırlatma koltuklarında bu sistemin değiştirilmesi gerektiği söyleniyor.

Sayıları açıklanmadı

ABD'li yetkililer sorunun hangi uçaklarda yaşandığını açıklarken sorundan etkilenen uçak sayısını ise güvenlik kaygıları gerekçesiyle açıklamadı.

Ancak haberde yer alan bilgilere göre çok sayıda F-35 bu durumdan olumsuz etkilendi ve uçuşu yasaklandı.