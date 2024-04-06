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Yaşam Türkiye’ye uzun süre uğramayacak; Artık böyle devam! Rota değişti... Türkiye'nin son dakika hava durumu
Yaşam

Türkiye’ye uzun süre uğramayacak; Artık böyle devam! Rota değişti... Türkiye'nin son dakika hava durumu

Yeniakit Publisher
2024-04-06 02:18:00 - 2024-04-06 03:22:19
Türkiye’ye uzun süre uğramayacak; Artık böyle devam! Rota değişti... Türkiye'nin son dakika hava durumu

Meteoroloji kaynakları Türkiye için müjdeli haberi verdi. Uzun süre devam eden aşırı sıcaklar, yerini ılık havaya bırakıyor. Uzun süre tüm Türkiye böyle olacak. Türkiye'den son dakika hava durumu bilgileri...


Türkiye, Nisan ayına adeta bir fırın sıcaklarıyla girmişti.

Afrika üzerinden gelen hem sıcak hava dalgası hem de toz kütlesi, insanları bunalıma sokmuştu.

Ancak, şimdi müjdeli haberler var!

Meteoroloji kaynakları, ülkemiz için beklenen değişiklikleri duyurdu ve herkesi sevince boğdu.
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Uzun süredir devam eden aşırı sıcaklar, artık geride kalıyor. Yerini ise iç ferahlığı ve ılık bir havaya bırakıyor.

Afrika sıcakları rota değiştirdi

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Afrika sıcaklarının Avrupa'ya yöneldiğini duyurdu.

Uzun bir süre Türkiye'ye uğramayacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son Dakika | Afrika, Avrupa'ya gitme kararı aldı. Avrupa'da anormal sıcaklıklar ölçülecek.

10 gün belki de 13 gün ülkemizde Afrika sıcak hava dalgası beklemiyoruz."

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