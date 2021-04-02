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Gündem Türkiye'ye üstü kapalı S-400 tehdidi! 'Elinizde tutmayın'
Gündem

Türkiye'ye üstü kapalı S-400 tehdidi! 'Elinizde tutmayın'

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrası Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada Austin'in Türkiye'ye S-400 sistemini ellerinde tutmamaları çağrısı yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 11:08:00 -
Türkiye'ye üstü kapalı S-400 tehdidi! 'Elinizde tutmayın'

ABD ve Türkiye arasında Joe Biden hükümeti göreve geldikten sonra sıcak bir temas kurmak mümkün olmazken, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla dahi bir görüşmede bulunmaması dikkat çekiyor.

Pentagon'dan açıklama

Biden hükümetinin Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, mevkidaşı Hulusi Akar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmenin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yazılı bir açıklama yaptı.

Pentagon, Austin'in ABD ve Türkiye'nin savunma ilişkileri ile NATO'nun güvenliğine ilişkin atılan ortak adımlardaki kararlılığa vurgu yaptığını ifade etti. Türkiye'nin Afganistan'daki barış sürecine verdiği destek için Akar'a teşekkür edildiği belirtildi. İki ismin Doğu Akdeniz'deki pozitif diplomatik gelişmeleri değerlendirdiği, Austin'in NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalog çabalarını memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Üstü kapalı tehdit

Karadeniz'de son dönemde yapılan ve USS Monterey ile USS Thomas Hudner'in de katıldığı tatbikatlara dikkat çeken Austin, NATO'nun doğu ve güney bölgelerinde Rusya kaynaklı sorunları Akar'la görüşmesinde gündeme getirdi. Türkiye ve ABD'nin askeri iş birliği alanında bağlarını güçlendirmesi gerektiğini savunan Austin, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 sistemini ellerinde tutmamaları gerektiği çağrısı yaptı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Austin-Akar görüşmesine ilişkin açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 1 Nisan 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.Görüşmede her iki bakan tarafından stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir.Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir."

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Yorumlar

Eğitimci

BÖYLE BİR KONUŞMA BAŞLAYINCA KAPA ÇENENİ DİYECEKSİN O KADAR, NE AHLAKSIZ BİR ADAM BUNLAR YA. ALLAHTAN BAŞIMIZDA REİS VAR BAŞKA BİR LİDER OLSAYDI ŞİMDİYE KADAR BİZİ MAHVETMİŞLERDİ. BAŞKA KAPIDA HAVLASINLAR ARTIK O İŞ BİTTİ.
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