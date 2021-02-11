  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye’ye tehditlerde bulunuyordu! Enver Gargaş görevden alındı
Dünya

Türkiye’ye tehditlerde bulunuyordu! Enver Gargaş görevden alındı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, beklenmedik bir şekilde görevinden alındı. Gargaş'ın yerine iki bakan atanması sonrası Arap sosyal medya kullanıcıları, dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:31:00 -
Türkiye’ye tehditlerde bulunuyordu! Enver Gargaş görevden alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Envar Gargaş'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinden alınarak yerine iki yeni bakan atanması üzerine Arap sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili Gargaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Er-Radi et-Turki adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Yemen ve Libya'nın yıkım ortağı, Katar ablukasının ortağı, Yunan ve Kıbrıs Rumlarıyla Türkiye'ye karşı aynı safta duran, Peygamber Efendimize karşı yapılan karikatür kampanyasında Fransa'yla beraber duran ve Filistin meselesinde onurlu bir duruşu olmayan Gargaş kullanılmış mendil olarak çöp kutusuna gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Fena alaya aldılar

Muhammed el-Muhaymid adlı kullanıcı esprili bir dil kullanarak, "Özel kaynaklar, Enver Gargaş'ın görevden alınarak Mars gezegenine BAE emiri olarak atandığını teyit ediyor." paylaşımında bulundu.

Twitter kullanıcısı Velid el-Havari ise yaptığı paylaşımda şarkıcı Nancy Ajram'a ait Shakhbat Shakhabit şarkısıyla yeni BAE Dışişleri Bakan'ı Şahbut bin Nahyan'ın ismi arasındaki fonetik benzerliğe atıfta bulunarak, Ajram'ın isteğinin yerine getirilerek "hizmetini aksatan hizmetçi" Gargaş'ın yerine yeni Dışişleri Bakanının atandığını belirtti.

Gargaş'ın istifasını Katar'a yapılan abluka üzerinden gören Fahd el-Maliki adlı Katar vatandaşı ise paylaştığı twitinde "Abluka sırasında Katar'a saldıran Enver Gargaş uçtu ve devri kapandı. Sanıyorum şimdi diyalog için adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

HureyAksa adlı kullanıcı ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Muhammed bin Selman tarafından 'Eldiven' olarak kullanılan Adil el-Cübeyr ve Bin Zayed'in 'başarısız' bakanı Enver Gargaş işlenen suçları örtmek için kullanıldı ve sonrasında da onlardan kurtuldular."

BAE hükümetinde dün değişikliğe gidilerek, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Envar Gargaş'ın yerine Dışişleri Bakanlığına, Şeyh Şagbut bin Nayhan bin Mubarek al Nahyan'ın, Devlet Bakanlığına da Halife Şahin al Mur'un atandığı kaydedilmişti.

Bu değişiklik kapsamında, Gargaş'ın da BAE Başkanı diplomasi danışmanı olarak görevlendirildiği aktarılmıştı.

Gargaş, Şubat 2008'den bu yana Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevini sürdürüyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz

TRT’de izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı ve yönetmeni Emre Konuk önemli açıklamalarda bulundu. Emre Konuk, Sul..
Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak
Ekonomi

Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre, zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik ve..
Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı
Gündem

Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, dün Pençe-Kartal 2 Harekatı kapsamında Gara'da yaşanan çatışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay