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Türkiye'ye tatile geldi, açlıktan ölmemek için...

Antalya'da tatil yapan Alman turist M.S. (51), iddiaya göre parası bitince sahibinin olmadığı sırada villada konaklayıp, ziynet eşyaları ve elektronik cihazları sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:35
Türkiye'ye tatile geldi, açlıktan ölmemek için...

Olay, Antalya Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki villada meydana geldi. Sahibi S.Ç.'nin olmadığı sırada villa içinde ışık yandığını fark eden site görevlisi, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından baskın yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, villada Alman vatandaşı M.S. ile karşılaştı.

Gözaltına alınan M.S., bir süre önce Almanya'dan tatile geldiğini, parasının bittiğini ve konakladığı otelden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı. Kalacak yeri olmadığı için villaya zorla girdiğini ifadesinde anlatan M.S., "Açlıktan ölecektim. Bu yüzden villada konaklayıp yiyip içtim" dedi.

İncelemede, M.S.'nin evdeki ziynet eşyası ve elektronik cihazları çalıp sattığını da belirledi. Villa sahibi S.Ç.'nin şikayetçi olduğu M.S. adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:35
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Alman Turist
  4. Türkiye'ye tatile geldi
  5. villaya zorla girdi

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