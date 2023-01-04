Türkiye'ye tam 46 milyar dolar geldi! Birileri çok fena kuduracak

"Turizmde 2019'da kırılan tüm zamanların rekoru (38.9 milyar $ gelir) var ya hani… İşte onu devirdik. Türkiye 2022'de ziyaretçi sayısı bakımından üçüncülüğe yükseldi" ifadelerini kullanan Dilek Güngör, "Rakamlar 28 Ocak'ta açıklanacak. Tahmini rakam, 46 milyar dolar gelir, 51.5 milyon turist" dedi.

Güngör, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"2022'nin başına gidin. Tam pandemi bitti derken, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Niye yalan söyleyeyim, ben dahil birçok kişi turizmde kötü bir yıl beklentisindeydi. Öyle ya, nasıl olacaktı? En çok turistin geldiği ülkelerde savaş başlamışken… Ama yanılmışız… Rakamlar 28 Ocak'ta açıklanacak. Tahmini rakam, 46 milyar dolar gelir, 51.5 milyon turist…

Turizmde 2019'da kırılan tüm zamanların rekoru (38.9 milyar $ gelir) var ya hani… İşte onu devirdik. Türkiye 2022'de ziyaretçi sayısı bakımından üçüncülüğe yükseldi.

Peki bunlar tesadüfen mi oldu?

Elbette hayır… Arkada büyük bir mühendislik var… Gelin rekora giden yolun taşlarını anlatayım…

Mesela, İstanbul Havalimanı olmasaydı? Hâlâ tartışılıyor. Niye açıldı, Atatürk Havalimanı neyimize yetmiyordu, diye… Bugün günlük ortalama 1.156 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumunda… 1 Ocak-31 Aralık arasında transit dahil yolcu sayısı 65 milyon 228 bin 444. Birbirinden bağımsız üç pistte operasyon yürütülüyor. Uçaklar Atatürk Havalimanı'ndaki gibi 1 saat havada turlamıyor, rötar yapmıyor, slot alabiliyor. Misal, önceki gün Sabiha Gökçen'de sis nedeniyle iniş yapamayan 50 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. 3 saatte planlanmayan 50 uçuş gelmesine rağmen operasyon aksamadı. Düşünün, Atatürk Havalimanı'nda bu operasyon olabilir miydi?

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Sonra Türk Hava Yolları… O da Avrupa'nın lideri… Dünya genelinde 342 destinasyona uçuyor. Filosu 427'ye uçağa çıkacak. Agresif büyüme politikası turizme yansıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın birlikte kafa kafaya verip Türkiye'ye daha fazla nasıl turist getireceklerinin planlamasını yaptığını hatta sabah 06:00'da, 07:00'de toplandıklarını biliyorum. Yeni strateji şu; bayrak nereye tanıtım da oraya yapılıyor…

Gelelim tanıtım faaliyetlerini yürüten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA)… Bakan Ersoy'un göreve geldiğinde işiydi. Hatırlıyorum, kıyamet kopmuştu. Şimdi kıyameti koparan turizmciler TGA'da koltuk kapmak için birbiriyle yarışıyor orası ayrı… Türkiye TGA ile dünyada açık ara en yaygın ve en etkili tanıtımı yapan ülke oldu. Ulusal televizyonlarda 34 ülkede, global televizyonlar 200'den fazla ülkede, 300 film hazırlandı. Basılı yayında 18 ülke 71 mecrada 270 yayınla tanıtım yapıldı. Dijitalde 200 ülkede 16.7 milyar gösterim elde edildi. Go Türkiye tanıtım platformu dünyada açık ara en fazla ziyaretçi alan ülke tanıtım sitesi oldu. Daha da önemlisi Bakan Ersoy TGA'yı özerk bir yapıda çalıştırdı. Devletin hantallığından ülke tanıtımını kurtardı. Krizlerde anında reklam rotaları değiştirildi. Eski dönemde, Rusya-Ukrayna krizi çıksa da Türkiye orada turizm reklamları döndürürdü. Ya da pandemide kapanan hatlara bakmadan reklam yapılırdı.

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Niye biliyor musunuz?

Bu işlerin planlaması yılın başında yapılırdı, sonrası Allah Kerim… Kimse 'kriz mi oldu, paramız boşa gitmesin, reklamları durdurulalım' diye bakmazdı. TGA'nın proaktif politikasıyla 1 kuruş reklam bütçesi çöpe atılmamış oldu. Üçlü sac ayağı rekoru getirdi. Bu mühendisliği kurgulayan, rekora giden taşları döşeyen, vizyonu ortaya koyan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve ekibi… Lamı cimi yok… Teşekkürü hak ettiler...

Farkında değil misiniz?

Türkiye deniz, kum turizminden başka bir yere evrildi. Memleketin her köşesine artık 12 ay turist geliyor. Mardin'e de Kapadokya'ya da, İstanbul'a da Antalya'ya da… Son bir haftada İstanbul'a kaç kişi geldi biliyor musunuz? 300 bin kişi… 28 Aralık'ta 47.247, 29 Aralık'ta 49.651, 31 Aralık'ta 40.256 kişi… Üstelik, bunun içinde liman ve karayollarıyla gelenler yok. İstanbul yıl sonunu 16 milyona yakın turistle kapatacak. Antalya 13.5 milyonla… İzmir 1.5 milyonla… Şimdi rakamları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahipleniyor ya… Soruyorum, beyler bu işte ne dahiliniz var? Yurtdışında tanıtım mı yaptınız? Yoksa hazıra mı çökeceksiniz?"