Ekonomi Türkiye'ye talep patladı, tarihi yarış var! Yeni yılın gözdesi enerji sektörü: Devlerin Türkiye hamlesi...
Ekonomi

Yapay zeka devrimiyle birlikte dünyada enerji talebinin tarihi bir patlama yaşanırken Türkiye'ye talep var! Küresel enerji devleri Türkiye’yi yakın takibe aldı.

Yapay zeka devrimiyle birlikte dünyada enerji talebinin "tarihi bir patlama" yaşayacağı öngörüsü, küresel enerji devlerini harekete geçirdi. 2035’e kadar talebin 30 kat artacağı raporlanırken, enerji depolama ve batarya devi Cospower, Türkiye’de satın alma ve ortaklık için halka açık şirketleri yakın takibe aldı.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, küresel piyasalarda sadece teknoloji hisselerini değil, enerji sektörünü de kökünden değiştiriyor. Deloitte ve Financial Times tarafından yayınlanan son analizler, enerji altyapısında 19. yüzyıldaki "demiryolu çılgınlığından" bu yana görülmemiş bir yatırım dalgasının başladığını ortaya koyuyor. Bu devasa talep dalgası, yabancı yatırımcıların rotasını Türkiye’nin enerji potansiyeline çevirmesine neden oldu.

 

Talep VAR

Deloitte'un 2025 tarihli raporuna göre, yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik talebinde korkunç bir artış bekleniyor. Bugün ABD'de 4 gigawatt (GW) seviyesinde olan yapay zeka kaynaklı güç talebinin, 2035 yılına gelindiğinde 123 GW seviyesine çıkarak tam 30 kat artacağı öngörülüyor.

Bu artış öylesine büyük ki, Financial Times bu durumu "tarihi bir altyapı yarışı" olarak nitelendiriyor. Sadece yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken enerji, orta ölçekli bir ülkenin toplam tüketimine yaklaşmış durumda. Uzmanlar, bu talebi karşılamak için mevcut şebekelerin yetersiz kalacağını, bu yüzden enerji depolama, batarya sistemleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hayati bir zorunluluk haline geldiğini vurguluyor.

Cospower'dan Türkiye Hamlesi: "Halka Açık Şirket Arıyoruz"

Dünyada oluşan bu devasa enerji açığı ve depolama ihtiyacı, sektörün global oyuncularını harekete geçirdi. Enerji depolama ve Lityum Batarya teknolojilerinde dünya lideri konumunda olan Cospower, büyüme stratejisi kapsamında gözünü Türkiye pazarına dikti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cospower Türkiye ve Avrupa Başkanı Mustafa Bahçuvan, Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirterek net bir mesaj verdi: "Türkiye’de işbirliği yapmak ve satın almak üzere enerji şirketi arıyoruz."

Bahçuvan, özellikle Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık enerji şirketleri ile ilgilendiklerini aktardı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin enerji potansiyelinin daha net ortaya çıkacağını vurgulayan Bahçuvan, stratejik ortaklıklar veya doğrudan satın almalarla pazardaki varlıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Raporlar, yapay zeka veri merkezlerinin 7/24 kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyduğunu, bunun da şebeke üzerinde büyük bir baskı yarattığını gösteriyor. Bu baskıyı yönetmenin anahtarı ise "Enerji Depolama ve Batarya Sistemleri" olarak gösteriliyor.

Cospower gibi depolama devlerinin Türkiye ilgisi tesadüf değil. Artan enerji maliyetleri ve şebeke kapasite sorunları, depolama teknolojilerini yeni dönemin en stratejik yatırım aracı haline getiriyor. Küresel veri merkezi tüketiminin 2030'a kadar iki katına çıkacak olması, Türkiye'deki enerji şirketleri için de benzeri görülmemiş bir fırsat penceresi aralıyor.

Görünen o ki, 2025 ve sonrasında borsanın ve yatırımcıların ana gündem maddesi, yapay zekayı besleyen enerji sektörü ve bu alana yatırım yapan yabancı devler olacak.

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
CHP’yi karıştıran skandal bir olay yaşandı! CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği idd..
Burkina Faso, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Basında çıkan haberlerde ise uçaktaki tamamı aske..
