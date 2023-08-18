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Yerel Türkiye'ye sosyal medya hesabından uyarıda bulundu: Adeta ilginç bir döneme girdi, fena geliyor! Herkesi ilgilendiriyor
Yerel

Türkiye'ye sosyal medya hesabından uyarıda bulundu: Adeta ilginç bir döneme girdi, fena geliyor! Herkesi ilgilendiriyor

Yeniakit Publisher
2023-08-18 23:21:00 - 2023-08-18 23:28:30
Türkiye'ye sosyal medya hesabından uyarıda bulundu: Adeta ilginç bir döneme girdi, fena geliyor! Herkesi ilgilendiriyor

Türkiye'nin hava durumundaki dengesizlik Türkiye'ye karşı olası duruma karşı "dikkat" koduyla peş peşe uyarılar paylaşıldı: İstanbul başta Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Düzce en az 10 gün sürecek. Fena geliyor

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından "Dikkat" koduyla çok önemli bir haber duyurdu. Ökten, Marmara bölgesinde İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Düzce'de en az 10 gün boyunca şiddetli poyrazın etkili olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin hava durumundaki dengesizlik doğal olarak vatandaşları meteoroloji hakkındaki haberleri daha fazla takip etmeye yöneltti. Vatandaşlar her gün binlerce meteoroloji haberini gözden geçiriyor. Maalesef ki önümüzdeki günlerde de meteoroloji haberlerine daha fazla bakmak zorunda kalacaksınız çünkü çok ilginç bir döneme daha giriyoruz.

MARMARA BÖLGESİNE POYRAZ UYARISI

tv100'ün derlediği haberde: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara bölgesindeki illerimiz Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Düzce'ye yönelik önemli bir haber verdi. Bu illerimizde 10 gün boyunca poyraz etkili olacak.

"ÖZELLİKLE ÖĞLEDEN SONRA ÇOK HİSSETİRECEK"

Ökten, poyraza ilişkin saat de vererek şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Dikkat! Yarın Marmara bölgesinde, İstanbul başta olmak üzere Poyraz'ın hamleleri çok etkili olacak. Özellikle öğleden sonra etkisini çok hissettirecek. En az 10 gün bu etkili rüzgarlar devam edecek..."

Türkiye

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