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Türkiye'ye S-400'le ilgili sürpriz teklif

Temmuz 2019’da Türkiye’de olacak olan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili Rusya, yeni bir teklife hazırlanıyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:04
Türkiye'ye S-400'le ilgili sürpriz teklif

Türkiye’nin yüksek irtifa hava savunma sistemi açığını kapatmak üzere acil ihtiyaç kapsamında Rusya’dan alacağı S-400’lerin üretimine başlandı. 3-4 Nisan’da Ankara’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava savunma sisteminin Türkiye’ye bir an önce teslim edilmesini istemiş, teklifi kabul eden Rus lider ise teslimatı daha erkene çektiklerini açıklamıştı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı da kesin teslim tarihini “S-400’ler Temmuz 2019’da Türkiye’de olacak” şeklindeki beyanıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Milli ‘Hisar’ sistemleri hazır olana dek Türkiye’nin hava savunma ihtiyacını karşılaması beklenen S-400’e ilişkin üretici şirket Rosoboronexport’tan kritik bir duyuru yapıldı. 

Şirketin üst yöneticisi Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye temin edilecek S-400 sistemlerinin üretimine başlandığını bildirdi. Rus basınına verdiği demeçte S-400’lere ilişkin tüm konularda anlaşıldığını belirten Miheyev, “Üretime başladık. Bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sözleşmeyi uygulamaya geçtik” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı 2 adet S-400 sistemi için taraflar arasında imzalar geçen yılın son günlerinde Ankara’da atılmıştı.

ALÇAK İRTİFA TEKLİFİ

Bu arada Moskova’dan Ankara’ya yeni bir teklif geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 bataryalarına koruma sağlaması için Pantsir hava savunma sistemleri göndermeye hazır olduğunu söyledi. Şugayev, “S-400 sevkiyatının zamanında ve başarıyla yapılmasının, hava savunma sistemleri alanındaki işbirliğini genişletmemizi sağlayacağından eminim. Bir sonraki aşamada Türkiye’ye Pantsir sistemleri gönderilebilir, bu mantıklı olur” ifadesini kullandı.

Kritik kara hedeflerinin korunmasında (buna S-400’ün olduğu bölge de dahil) ‘son savunma hattı’ işlevi gören ‘Pantsir’; alçak irtifadaki uçaklar, helikopterler, insansız sistemler ve füzeleri vurmaya yarıyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 11:04
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