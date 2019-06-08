0553 313 94 23

Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"

Pentagon'un Türk pilotlara F-35 eğitimini vermeme kararını değerlendiren Rus uzman Glazunov, bu kararın Türkiye için hissedilir olmayacağını söyledi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 01:11
Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"

Rusya Askeri Politik Uzmanları Birliği üyesi, Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Oleg Glazunov, Türkiye’nin büyük ihtimalle başka eğitim merkezlerinden yararlanacağı ve pilotlarını Rus savaş uçaklarına yönlendireceği görüşünü dile getirdi.

Uzman, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu durumdan çıkış yolu bulacağından eminim. Bu karar, ABD-Türkiye ilişkilerini daha da zora sokacak. Şunun altını çizmek isterim ki, Erdoğan ile ültimatom diliyle konuşmak olmaz, o böyle bir insan değil" yorumunu yaptı.

Glazunov, "ABD, Erdoğan’a ültimatom vererek büyük hata yapıyor. Böylelikle Türkiye’yi daha da Rusya’yla işbirliğine itmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Uzman, "ABD’nin bu kararı Rusya’nın işine yarıyor, çünkü Türkiye’yle müttefik ilişkilerinin daha fazla gelişmesine yardımcı oluyor" diye ekledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 01:11
  1. Rusya
  2. Oleg Glazunov
  3. ABD
  4. Erdoğan
  5. Rus savaş uçakları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nükleer santral için Rusya'dan güzel haber!
    1. Nükleer santral için Rusya'dan güzel..
    2. İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir’de..
    3. Yıldırım, “31 Mart’ın tek mağduru 8,5..
    4. Rusya'dan Yunanistan'a tepki: S-300..
    5. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı
    6. Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti!..
    7. Trump'tan NASA’nın Ay’a gidiş..
    8. ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan..
    9. Putin açıkladı: ABD taktik değiştirdi
    10. Başkentte trafik kazası
    11. Libya'da UMH uluslararası toplumun..
    12. Deutsche Bank’ın kredi notu düşürüldü
    13. "Turizmi 81 il ve 12 aya yaymak..
    14. Otomobil, hafif ticari araçla..
    15. Fransa'dan BAE'ye 750 milyon euro..
    16. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan..
    17. "Dönüşümüz bayram olsun"
    18. Uzunkaya trafik denetimlerine katıldı
    19. Sivrisinekler nasıl uzaklaşır?..
    20. Yaraladığı eşinin tedavi gördüğü..
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2019
    22. Türk piyanist Dönmez'den YTB..
    23. GÜNCELLEME - Düzce'de patpat devrildi:..
    24. Cezayir ordusundan krizin çözümü için..
    25. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    26. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    27. NATO komutanı Wolters: "S-400 sistemi..
    28. Üst geçitten yola düştü, araç altında..
    29. Karısına kurşun yağdırdı, silahla..
    30. Bakan Kurum: “Yapılan haksızlıklara 23..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Yunanistan'dan S-400 açıklaması
    Yunanistan'dan S-400 açıklaması