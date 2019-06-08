Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"

Rusya Askeri Politik Uzmanları Birliği üyesi, Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Oleg Glazunov, Türkiye’nin büyük ihtimalle başka eğitim merkezlerinden yararlanacağı ve pilotlarını Rus savaş uçaklarına yönlendireceği görüşünü dile getirdi.

Uzman, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu durumdan çıkış yolu bulacağından eminim. Bu karar, ABD-Türkiye ilişkilerini daha da zora sokacak. Şunun altını çizmek isterim ki, Erdoğan ile ültimatom diliyle konuşmak olmaz, o böyle bir insan değil" yorumunu yaptı.

Glazunov, "ABD, Erdoğan’a ültimatom vererek büyük hata yapıyor. Böylelikle Türkiye’yi daha da Rusya’yla işbirliğine itmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Uzman, "ABD’nin bu kararı Rusya’nın işine yarıyor, çünkü Türkiye’yle müttefik ilişkilerinin daha fazla gelişmesine yardımcı oluyor" diye ekledi.