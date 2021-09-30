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Dünya Türkiye'ye PKK'ya karşı iş birliği çağrısı: Güvenliği tehdit ediyor
Dünya

Türkiye'ye PKK'ya karşı iş birliği çağrısı: Güvenliği tehdit ediyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul Milletvekili Lilyen Muhammed, terör örgütü PKK'nın güvenliği tehdit ettiğini söyleyerek Türkiye ile Irak'ın iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 21:42:00 -
Türkiye'ye PKK'ya karşı iş birliği çağrısı: Güvenliği tehdit ediyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul Milletvekili Lilyen Muhammed, terör örgütü PKK'nın her iki komşu ülke Türkiye ile Irak'ın güvenliği ve istikrarını hedef aldığını belirtti.

Terör örgütü PKK tehdit oluşturuyor

ITC milletvekili Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar ilçesindeki varlığının Irak'ın egemenliği için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Muhammed, PKK mensuplarının Irak topraklarındaki varlığının, Türkiye'yi, kendi sınır güvenliği ve istikrarını korumak amacıyla buraya müdahale etmek zorunda bıraktığına dikkati çekti.

Türkiye ile iş birliği vurgusu

PKK'nın, Türkiye ile Irak'ın güvenliği ve istikrarını hedef aldığına vurgu yapan Muhammed, iki komşu ülkenin güvenlik iş birliğiyle terör örgütünün varlığına son vermesi temennisinde bulundu.

 

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