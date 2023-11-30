Türkiye'ye petrol müjdesi her an gelebilir: Bölgede petrol fışkırıyor! Bu kez yeni rakamlar geldi! Türkiye üzerinden petrol taşımacılığı arttı
Türkiye'nin petrol arama çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni petrol keşfi sürerken peş peşe müjdeler geldi. Gabar'dan heyecanlandıran petrol üretimi 27 bin varile ulaştı haberi sonrası yeni müjdeler gelmesi de artık 'an meselesi'! Öte yandan dev adımlara imza atan Türkiye'den yetkililer Petrol taşımacılığı hakkında yeni veriler paylaştı Türkiye üzerinden geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdiği ortaya çıktı.
Türkiye’den geçen boru hatlarından taşınan petrol Ekim'de %0,7 arttı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattından petrol akışı 2023 yılı Ekim ayında 27 milyon 66 bin varil oldu. Eylül ayında taşınan petrol miktarı 26 milyon 884 bin varil seviyesindeydi. Ekim ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 750 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 2 milyon 566 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 2 milyon 722 bin varil ve BTC'den 19 milyon 28 bin varil petrol taşındı.
Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattından petrol akışı verileri paylaşıldı
SON 7 AYDIR IRAK’TAN PETROL AKIŞI YOK
Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere 5 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Irak-Türkiye petrol boru hattından son 7 aydır petrol akışı yapılmıyor. Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı. Dava, 25 Mart 2023 tarihinde sonuçlanmış ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye'nin tazminat ödemesine karar vermişti. Kararın ardından Türkiye, Irak’ın talebi üzerine hattan petrol akışını kesmişti.
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