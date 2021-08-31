Türkiye’ye övgüler yağdıran Ivana Sert’ten beklenmedik çıkış! ‘Cahiller...'

Türkiye koronavirüse karşı mücadelesini sürdürürken ‘kokuşmuş mahalle’den beklenmedik bir aşı açıklaması geldi.

Son olarak Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Ivana Sert, bir açılış için Erzurum’a gitti.

Daha önce Başkan Erdoğan için ‘dünyanın en iyi lideri’ diyen ve Türkiye’ye hayran olduğunu söyleyen Ivana Sert, aşı karşıtları hakkında sert sözler söyledi.

"Türkiye cennet"

Daha önce birçok kez Erzurum Palandöken'e kayak için geldiğini belirten Ivana Sert, Türkiye için övgüler yağdırdı. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Ivana Sert, “Türkiye doğusundan, güneyine, kuzeyine, batısına kadar her bir köşesi cennet gibi bir vatan. İşim gereği çok fazla geziyorum ve Türkiye'de gezmediğim şehir kalmadı gibi. Cennet gibi bir ülke. Kıymetini bilelim” dedi.

"Lütfen aşı olalım"

Ivana Sert, aşı karşıtlarına sert çıktı. Tek kurtuluşun aşı olduğunu dile getiren Ivana, 'Dünya bilim adamlarının sürekli aşı olun çağrılarına karşı gelenleri anlamıyorum. Cahillikten başka bir şey değil. Lütfen aşı olalım' dedi.