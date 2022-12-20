Türkiye'ye övgü dolu sözler: Allah başımızdan eksik etmesin

Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurt Dışındaki Gambiyalılar Bakanı Dr. Mamadou Tangara, Türkiye'nin ülkesine verdiği desteğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun net bir yansıması olduğunu belirterek, "Erdoğan, İslam ümmetinin tamamını destekliyor." dedi.

Tangara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de olmaktan çok büyük bir memnuniyet ve onur duyduğunu kaydeden Tangara, mevkidaşı Çavuşoğlu ile iki dışişleri bakanı olarak hem kardeş hem de dost olduklarını vurguladı.

Bakan Tangara, bu dostluğu somut adımlara dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en içten sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Kendisi ümmetin en güçlü sesi. Çok taraflılığın güçlü bir ayağı olarak Türkiye ile dayanışma içindeyiz." dedi.

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileyen Tangara, Türkiye'ye terörle mücadele konusunda her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

"Allah Türkiye'yi başımızdan eksik etmesin"

Tangara, farklı platformlarda Türkiye ile bir araya geldiklerini, iki ülkenin aynı düşündüğünü ve ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirerek "Allah, Türkiye'yi başımızdan eksik etmesin" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Gambiya arasında bugün itibarıyla 23 ikili anlaşma olduğunu, bunun, ilişkilerin ne kadar canlı olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Tangara, Türk hükümetine ve halkına yeterince teşekkür edebilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye, kolluk kuvvetlerinin eğitimine destek oldu. Kalkınmanın öncelikli şartı güvenliktir. Gambiya Özel Kuvvetleri, Gambiya Silahlı Kuvvetleri ve Gambiya Jandarma Kuvvetleri'nin oluşturulmasında ve eğitiminde Türkiye çok etkin rol oynadı."

Türkiye'nin Gambiya'ya insan kaynağı anlamında da destek sağladığını kaydeden Tangara, Türkiye'de eğitim alan bazı Gambiyalıların ülkelerinde önemli pozisyonlarda olduğunu belirtti.

Gambiya'daki bazı hastaların tedavi için Türkiye'ye geldiğine de işaret eden Mamadou Tangara, bu desteklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu, Erdoğan'ın İslam ümmetinin tamamını desteklediği belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nin düzenlenmesi konusunda eşbaşkan Suudi Arabistan ve Türkiye'nin pek çok alanda desteğini aldıklarını, Çavuşoğlu ile İİT Zirvesi hazırlıklarını da ele aldıklarını aktaran Tangara, farklı seçenekleri değerlendirdiklerini, gelecek yıl zirvenin Gambiya'da düzenlenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Tangara, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının Gambiya'yı etkilediğini, ayrıca ülkesinde yaşanan sel nedeniyle zirvenin yapılacağı otelin inşaatının da geciktiğini anlatarak, zirveyi gelecek yıla ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Arakanlı Müslümanlar

Türkiye'nin Arakanlı Müslümanların haklarının savunulması ve korunması için son derece önemli adımlar attığını dile getiren Tangara, Arakanlı Müslümanlar için "Dostlar İnisiyatifi" kurulmasına dönük Bakan Çavuşoğlu ile görüştüklerini ve bu konuda aynı düşünen ülkelerin bu inisiyatife davet edileceğini kaydetti.

Bakan Mamadou Tangara, Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Mart 2023'te düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılmaktan memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.