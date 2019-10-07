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Türkiye'ye operasyon desteği: Biz hazırız

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyona ilişkin "Milli Ordu olarak Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona hazırız. Planlarımız ve hazırlıklarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle bu operasyonda yer alacağız. Bu katılım bizim halkımıza ve dostlarımıza görevimizdir. Askeri grupların birleşmesi operasyon öncesi bize moral oldu." dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:10
Türkiye'ye operasyon desteği: Biz hazırız

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, Afrin ilçesindeki Hamza Kuvvetleri'ne ait Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri muhalif grupların Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, geçen cuma Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altında birleştiklerini duyurmuştu.

İdris, Fırat'ın doğusundaki bölgelerin Suriye topraklarının bir parçası olduğunun altını çizerek, "Bu topraklar, PKK ve PYD'li terörist elebaşlarının büyük kısmını oluşturduğu SDG'nin kontrolü altında. Bu teröristler bölge halkını evlerinden etti. Bizim bu safhadaki görevimiz topraklarımızı işgal eden teröristleri defederek, yerlerinden edilenleri yeniden evlerine döndürmek olacak." diye konuştu.

Bölgede güven ve istikrar ortamını yeniden sağlamayı amaçladıklarını ifade eden İdris, "Terörist çetelerin bölgeden çıkarılması Türk kardeşlerimizle ortak hedefimizdir. Suriye’yi bölmek isteyen bu çeteler ayrıca Türkiye’nin güvenliğini ve istikrarını bozmayı amaçlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Operasyona hazırız"

İdris, "Fırat’ın batısını DEAŞ teröründen özgürleştirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusunu da terör çetelerinden kurtaracağız. Halkımız güven ve barış içinde yaşayacak. PKK, PYD çeteleri Suriye'yi bölmek ve Türkiye'nin de güvenliğini tehdit etmek istiyor." tespitinde bulundu.

ÖSO gruplarının birleşmesiyle hafife alınamayacak bir güç oluşturduklarını belirten İdris, "Milli Ordu olarak Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona hazırız. Planlarımız ve hazırlıklarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle bu operasyonda yer alacağız. Bu katılım bizim halkımıza ve dostlarımıza görevimizdir. Askeri grupların birleşmesi operasyon öncesi bize moral oldu." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altına yaşamak zorunda kalan bölge halkına seslenen İdris, şunları kaydetti: "Fırat'ın doğusundaki bölge halkı, bizim vatandaşımızdır. Hangi etnik yapıdan olursa olsun onlarla gurur duyuyoruz. Hiçbir etnik yapı veya dini grup arasında ayrım yapmayacağız. Oradaki halkımıza, PKK ve PYD ayrılıkçı terör örgütlerinin DEAŞ'tan bir farkı olmadığını söylüyoruz. 'Ülkemizi bölmek için geldiler, her yeri yerle bir ettiler.' Bunu ifade ediyoruz. Bu örgütler bölgeyi yakmak isteyen yabancı güçlerin amaçlarını hayata geçirmek istiyorlar."

"Milli Ordu'nun Fırat'ın doğusuna girmesiyle DEAŞ'ın güçleneceği iddiaları asılsızdır"

Türkiye ve SMO'nun Fırat'ın batısını DEAŞ teröründen temizlediğini anımsatan İdris, "Milli Ordu'nun Fırat'ın doğusuna girmesiyle DEAŞ'ın güçleneceği iddiaları asılsızdır. Bu sözlerin gerçekle bir alakası yoktur. Bize yönelik bu iftiraları kesinlikle kabul etmiyoruz. Gerçek şu ki Batılı ülkeler, isteseler DEAŞ'ı bir haftada yok ederlerdi. Ancak bölgede güvenliğin yok olmasını, istikrarın ortadan kalkmasını amaçlıyor." diye konuştu.

Suriye'de YPG/PKK'nın adını kullandığı SDG'nin DEAŞ'a karşı sözde mücadele adı altında kuruluşunu "tiyatro" olarak niteleyen İdris, şöyle devam etti: "SDG'nin ne amaçla kim tarafından kurulduğunu da iyi biliyoruz. Bu tiyatroyu yazan ülkeler, terör örgütleri SDG, PKK'yı desteklemektedir. Biz Esed rejimiyle ortak hareket eden DEAŞ'ın SDG ile savaşmadan nasıl çekildiğini gördük. Bu üçlünün arasındaki iş birliğini iyi biliyoruz. SDG, rejim ve DEAŞ, Suriye devrimine karşı birlikte hareket etti. Suriye devrimi zulme diktatörlüğe karşı başladı. Özgür dünya ülkelerinden mücadelemize destek olmalarını ve bizi bu rejimden kurtarmalarını istedik. Ancak onlar inandıkları özgürlük ilkelerinden vazgeçerek, kendi planlarını hayata geçirerek krizin uzamasına yol açtılar. Bu ülkeler Suriye'de ayrılıkçı terör örgütlerini desteklemektedirler."

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:10
  1. Ordu
  2. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris

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