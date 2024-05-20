Türkiye'ye o tarihte girdi, çarşamba günü geri çıkacak! Türkiye'yi uyardı: Siz siz olun evden sakın çıkmayın

Türkiye'nin artık iyice iklim değişikliğinin etkisine girmeye başlamasıyla birlikte ülkemizin etkilendiği hava sistemlerinin sayısında da artış yaşanıyor.

Bu nedenle vatandaşlar hava durumu haberlerini ve uzmanlarını daha fazla takip etmek zorunda kalıyor. Türkiye'de pazartesi gününden itibaren yeni bir sistemin etkili olmaya başlayacağını meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıkladı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Türkiye'de özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de ve iç Anadolu'nun Güneyi 'ne yönelik 2 gün uyarısında bulundu. O kişiler sakın evden çıkmasın, çarşambaya kadar devam edecek.

Şen yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ve gelecek 2 gün Ege ve Batı Akdeniz'de ve iç anadolunun güneyinde toz taşınımı var. Değerler çok yüksek değil ama bu bölged rahatsız olanlar genede dişarıda çok fazla bulunmasınlar. Bugün İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 26, Ankara öğlen kısa süreli yağmurlu 25 C."

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