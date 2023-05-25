Türkiye'ye nefret besleyenlerin tercihi Kılıçdaroğlu oldu!

Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gitmek için hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, topyekün birleşen muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı zafer elde ettiği 14 Mayıs seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerine çıkamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

Seçimlere sayılı günler kalırken siyaset arenasında da hareketlilik devam ediyor. HDP'ye karşı milliyetçi Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken, mültecilere yönelik kışkırtıcı ve aşağılayıcı ifadeler kullanan Ümit Özdağ ise 'kazanırsa iç savaş çıkar' dediği Kandil'in kendisine oy çağrısında bulunduğu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Ermeniler Kılıçdaroğlu'ndan yana!

Türkiye'de tüm bu gelişmeler yaşanırken Fransa'daki Ermeni diasporasına cumhurbaşkanı adaylığı için yarışan adaylardan kimi destekledikleri soruldu.

Türkiye'yi 'soykırım' yapmakla suçlayan ve Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde önemli rolü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlıkları bilinen Ermeni diasporası seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istediklerini belirtti.

Bir diaspora mensubu “General De Gaulle, Chirac veya Mitterand hala Fransa Cumhurbaşkanı olsa Erdoğan Fransız Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili böyle konuşabilir miydi? Hayır asla, Niye hep biz Ermeniler boyun eğiyoruz, Fransa büyük bir ülke ve sesini duyurmalı.” ifadelerini kullandı.

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Yayınlan görüntülerde bir başka vatandaş ise “Ermeniler olarak Erdoğan’ın gitmesini istiyoruz. Erdoğan kazanırsa Ermeni politikasında bir değişiklik olmayacaktır.” ifadelerini kullanıyor.