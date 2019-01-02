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Türkiye'ye müthiş haber! İkincisi yolda

Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müjdeyi verdi. Çavuşoğlu, "Eskiden sismik gemilerimizle gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde. İkincisi de ocak ayında geliyor" dedi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 22:34
Türkiye'ye müthiş haber! İkincisi yolda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin, "Eskiden sismik gemilerimizle, Barbaros Hayrettin Paşa ile gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde. İkincisi de ocak ayında geliyor. Karadeniz yerine oraya gönderiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının düzenlediği konferansta katılımcılara hitap etti.

"Sıfır asker hayal bile olamaz"

Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için çaba sarf ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Hayal içinde olanlara da hatırlatıyoruz, hatırlatmak zorundayız. Sıfır garanti, sıfır asker hayal bile olamaz, 'Böyle bir rüya görüyorsanız uyanın' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Neyin, nasıl müzakere edileceği belirlenmeden bir müzakereye başlamanın zaman kaybı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ege etrafında ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını da savunmaya devam edeceğini vurguladı.

"Şımarık çocuğunuza sahip çıkın"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ege'de 'oldu bittilere' izin vermediğinin altını çizerek, "Hem Meclisimizin kararını hatırlatıyoruz hem de sahil güvenliğimizle ilgili birimlerimiz dahil, Deniz Kuvvetlerimiz dahil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman da gerekeni yapıyoruz. Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz: 'Sizin bir şımarık çocuğunuz var'. Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'Bizim bir şımarık çocuğumuz var' diyorlar. 'Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın', bunu hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu tutumunun son derece dostane bir uyarı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Birincisi geldi, başladı, İkincisi de ocak ayında geliyor"

"Durup dururken gerginliği arttırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir kayacığa ya da adacığa çıkmanızın bir faydası yok, size bir şey getirmez. O yüzden hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de özellikle hidrokarbon rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda çıkarlarımızı korumak için gereğini yapıyoruz. Şimdi artık Kıbrıs'ın hemen batısında ve Kıbrıs'ın doğusunda, kuzeyinden güneyine doğru KKTC'nin bizi davet ettiği yerlerde ve münhasır ekonomik bölgemizde, Kıbrıs'ın batısını söylüyorum, kazılarımıza da başlıyoruz.

Eskiden sismik gemilerimizle, Barbaros Hayrettin Paşa ile gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde. İkincisi de ocak ayında geliyor. Karadeniz yerine oraya gönderiyoruz. Sondajımıza başlıyoruz ki, ağzımızdan bir söz çıkıyorsa bir kere bunu yerine getireceğiz. İkincisi, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin haklarını sonuna kadar koruyacağımızı dost da düşman da bilsin. Ege sorunları da bu kapsamdadır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 22:34
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Akdeniz
  3. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı
  4. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

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