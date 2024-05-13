Türkiye'ye 'Mourinho'yu getireceğim' deyip giriş yapan Aziz Yıldırım aday oldu! Herkes onu konuşuyor...

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda aday olma kararı aldı. Aziz Yıldırım 15 Mayıs'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan 71 yaşındaki Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada aday olma kararı aldığını söyledi. Yıldırım adaylığına ilişkin 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

Bu arada kongre ve divan üyelerinin Aziz Yıldırım'ın aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladığı iddia edildi.

YILDIRIM: BİZİM KAVGAMIZ...

Yıldırım, bugün bazı televizyon kanallarına verdiği röportaj ile açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü daha da büyük hale getirmek için tekrardan yola çıktıklarını belirten Yıldırım, “Arkadaşlarla çarşamba ya da perşembe günü tüm basına açık bir toplantı yaparak kongrede, Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Aday olmamın sebebi, 6 yıldır dışarıda kalmamız, Fenerbahçe’yi takip etmemiz, ondan önceki 4 yıllık başarısız dönemde neleri yanlış yaptığımızı tahlil ederek bu süreci başlatıyoruz. Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü daha büyük bir hale getirecek bir organizasyonla geleceğiz. Bizim kavgamız, Fenerbahçe’nin büyüklüğüdür. Fenerbahçe zaten büyüktür. Küçük dokunuşlarla, yapılan bazı hataları düzelterek Fenerbahçe camiasını birleştirerek, taraftarları, kulübü 3 Temmuz sürecindeki gibi bir araya getirerek Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

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'BİZ KAZANIRSAK BÜYÜK İHTİMALLE MOURINHO’YU TAKIMIN BAŞINA GETİRECEĞİM'

Başkan olması halinde futbol A takımının başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu getirmek istediğini ve bu konuda adımlar attığını aktaran Yıldırım. “Artık Fenerbahçe’nin bu saatten sonra ‘Bizim çocuğumuz’ diyerek o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Türkiye’de mutlaka şampiyon olmalıdır, yurt dışında ise Avrupa’da en az final oynamalıdır. Bununla ilgil çalışmaları yaptık. Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine ‘Fenerbahçe’nin sana, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim. Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu etmek için büyük operasyon yapmamız lazım. Ne kadar transfer isterse o kadar oyuncu alacağız. Konyaspor maçını da canlı izlediğini bana ifade etti. Bundan memnuniyet duyduk. Kendisi çalışıyor bu konuda. Burada benim kazanmam mühim değil. Diğer arkadaşlar kazanırsa da Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesini arzu ederim. Kendisi çok önemli bir insan, önemli bir teknik direktör. İnşallah biz kazanırız, onu getiririm” diye konuştu.