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Medya Türkiye'ye kurulan tuzak, kabak gibi ortaya çıktı! Asıl mesele işte bu
Medya

Türkiye'ye kurulan tuzak, kabak gibi ortaya çıktı! Asıl mesele işte bu

Yeniakit Publisher
2024-07-07 17:20:00 -
Türkiye'ye kurulan tuzak, kabak gibi ortaya çıktı! Asıl mesele işte bu

Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Kayseri ve Suriye'nin kuzeyindeki olayları değerlendirdi. Kızıltaş, bu olayların Türkiye'yi hedef alan bir tertip olduğunu belirttiği yazısında, ülkemizin sınır güvenliğine yönelik tehditlere dikkat çekti. Kızıltaş, dış mihrakların Türkiye'yi köşeye sıkıştırma çabalarını eleştirip şunları kaydetti:

Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Kayseri ve Suriye'nin kuzeyindeki olayları değerlendirdi. Kızıltaş, bu olayların Türkiye'yi hedef alan bir tertip olduğunu belirttiği yazısında, ülkemizin sınır güvenliğine yönelik tehditlere dikkat çekti. Kızıltaş, dış mihrakların Türkiye'yi köşeye sıkıştırma çabalarını eleştirip şunları kaydetti:

"Birileri, Türkiye'nin tıpkı eskiden olduğu gibi kendisinden isteneni yapmaya tekrar başlaması ve bu arada bulunduğu bölgeye yönelik hesaplara mani olmaktan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyor. Yakın tarihte yaşadığımız birçok gelişme gibi, Kayseri ve kuzey Suriye'deki son olayların sebebi de bu.

Kayseri ve Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde meydana gelen olayların çirkin bir tertip olduğu, şüphe götürmeyecek bir biçimde ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyinde teröristan kurdurmama kararlılığımızdan zaten rahatsız olan çevrelerin, Suriye yönetiminden makul mesajlar gelmeye başlaması ile telaşa kapılıp düğmeye bastıkları, aşikar.

Çirkin bir olay bahanesiyle çıktığı söylenen karışıklıkları çıkaranların taşıma kıtalar olması, tezgahın bariz tarafı. Sadece Kayseri'de değil Suriye'nin kuzeyindeki olayların da dışarıdan taşınanlarca çıkarılması, organize bir durumla karşı karşıya olunduğunu gösteriyor.
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Ülkemizin önemini iyi bilen dış mihrakların bizi bize bırakmama kararlılıklarını anlamak mümkün. Ancak içimizdeki beyinsizlerin nasıl olup da dış mihraklarla aynı şekilde düşünebildikleri sorusuna cevap bulabilmek kolay değil.

Irak'ın kuzeyinden başlayıp Suriye üzerinden Akdeniz'e uzanması planlanan 'teröristan' konusunda ülkemizin kararlı tavrı, ABD ve işbirlikçilerinin öncelikli konuları. Irak'tan başlayıp Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e inecek şekilde bir teröristan koridoru oluşturabilirlerse, sadece Türkiye'nin değil, bölgedeki bütün ülkelerin başına büyük bir bela sarmış olacaklar.

Dış mihrakların teröristan projesi ile ilgili bir başka beklentileri de bunun İsrail'e rahatlama sağlama ihtimali. Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da gözler buraya çevrileceği için İsrail'in bir süre unutulacağını düşünüyorlar.

Sınır güvenliğinin varlığımız, birliğimiz ve bekamız için tartışmasız bir konu olduğu ve bundan asla taviz verilemeyeceği, çok açık. Sınırlarımızın dibinde kurulacak bir oluşuma karşı çıktığımız için de, teröristan kurmak isteyenler ülkemizin başına birtakım problemler sarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kayseri'de ve hemen ardından Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede birilerinin tahrik ve teşviki ile yaşananların Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin marifeti olduğu, açık. Olaylara taşeronluk yapan ve destek olanların dış mihrakların uşakları olduklarını belirtmeye bile gerek yok.

Kayseri ve sınır bölgemizdeki olayların, Türkiye ile Suriye arasındaki mesaj trafiği sebebiyle çıktığı iddiası ise tam bir saçmalık. Bölgeyi yaşanabilir bir hale getirmek için büyük fedakarlıklar yapan Türkiye'nin, güvenilir bir çözüm bulunmadığı takdirde anlaşma yapmayacağını en iyi oradakiler bilir çünkü.

Milliyetçi geçindikleri halde, ülkemizi hedef alan son olaylar sebebiyle adeta sevindikleri anlaşılanların ibretlik durumu ise ayrı ve uzun bir konu…"

 

 

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