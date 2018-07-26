Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'ye yönelik sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

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"Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez"

Türkiye'nin, hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Aksoy, "Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

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Aksoy, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koyduğuna ve üzerine düşeni fazlasıyla yaptığına dikkati çekerek, "ABD yönetiminin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerine yer verdi.

"ABD yönetimi bir an önce bu yanlış söylemi bırakmalı"

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. ABD yönetimini bir an önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz."

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye tehdit savuran Twitter mesajında, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence de Dışişleri Bakanlığı'nda katıldığı bir programda "Türkiye, Papaz Andrew Brunson'u derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse ABD, bu masum inanç insanı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." şeklinde konuşmuştu.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'un tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.