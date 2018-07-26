THY - Trabzon
0553 313 94 23

'Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez'

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Trump'ın Türkiye'yi yaptırımla tehdidiyle ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez." denildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:34
'Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'ye yönelik sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye bir hukuk devletidir
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Trump'a yanıt

"Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez"

Türkiye'nin, hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Aksoy, "Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'ın skandal çağrısına yanıt
  • ABD Başkanı Donald Trump’tan skandal çağrı

Aksoy, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koyduğuna ve üzerine düşeni fazlasıyla yaptığına dikkati çekerek, "ABD yönetiminin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerine yer verdi.

"ABD yönetimi bir an önce bu yanlış söylemi bırakmalı"

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. ABD yönetimini bir an önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz."

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye tehdit savuran Twitter mesajında, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence de Dışişleri Bakanlığı'nda katıldığı bir programda "Türkiye, Papaz Andrew Brunson'u derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse ABD, bu masum inanç insanı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." şeklinde konuşmuştu.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'un tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:34
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Cumhurbaşkanı
  4. İzmir
  5. Twitter
  6. Dışişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aç kemik sendromu nedir?
    1. Aç kemik sendromu nedir?
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    3. Koltuk savaşının başladığı CHP'de..
    4. Rus uzman uyardı: Karabağ ateşi..
    5. Konya'da dilencinin üzerinden farklı..
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    7. Kente ayrı bir güzellik katıyor:..
    8. Türkiye'den 'Kıbrıs konulu BMGK..
    9. Sarıyer'de gri listede aranan Meryem..
    10. 'Aramızdaki dayanışma birilerini..
    11. Amasya'da TIR ile çarpışan traktör..
    12. Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4..
    13. Cumhurbaşkanlığı'ndan Donald Trump'ın..
    14. Türkiye'den Birleşmiş Milletler'ine..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ucuz..
    16. Rize'de silahlı saldırıda 1 kişi..
    17. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Ankara..
    18. Göztepe'den anlamlı pankart: Geçmiş..
    19. 'Türkiye’ye kimse emir veremez ve..
    20. Omurga eğriliği nasıl tedavi edilir?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    "Fetullah Gülen'i öldürdüler" dedi, mezarının yerini söyledi!
    "Fetullah Gülen'i öldürdüler" dedi, mezarının yerini söyledi!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri